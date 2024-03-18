Manisa\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi törenle kutlandı

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Manisa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümü kapsamında Manisa Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen programa Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, il protokolü, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Manisa protokolü ile şehit ve gazi dernekleri tarafından çelenk sunumunun yapıldığı törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Bugün burada, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü vesilesiyle, tarihimizin gurur dolu sayfalarından birini yeniden anmak için bir aradayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlık destanının yazıldığı, bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımlarının çaktığı bir gün olarak hafızalarımızda yer alıyor. Bu destan, milletimizin azim ve kararlılığının, vatan sevgisinin ve fedakarlığının bir yansımasıdır. Çanakkale'de, topraklarımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimiz, birlik ve beraberlik ruhu içinde, düşmanı vatanımızın topraklarına sokmamak için, kahramanca mücadele etmişlerdir. 18 Mart, sadece bir zafer günü değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, milli dayanışmanın en güçlü örneklerinden biridir. Bu destansı zafer, milletimizin tarih boyunca gösterdiği direniş ve kararlılıkla bütünleşmiş, bağımsızlık aşkımızın bir simgesi olmuştur. Bugün, Çanakkale'de destanlaşan o büyük direnişi, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak, onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkma sözü veriyoruz. Bu zafer, özellikle gençlerimize, vatan sevgisi ve milli birlik duygusunun ne kadar değerli olduğunu hatırlatmalıdır. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. Biz, Doğu'suyla-Batı'sıyla Güney'iyle-Kuzey'iyle bu ülkedeyiz. Türk Milleti olarak Çanakkale'deyiz, Türkiye'deyiz. Bin yıldır buradayız, inşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Birliğimize ve beraberliğimize gölge düşürmeyelim, kardeşliğimize gölge düşürmeyelim tarih boyunca verdiğimiz mücadeleleri ve elde ettiğimiz zaferleri unutmayarak, birlik içinde daha güçlü yarınlara yürüme kararlılığımızı sürdürelim. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir." dedi.

Şeref defterini imzalayan Manisa Valisi Enver Ünlü, "Türk yurdunun payidar olması için ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz düsturuyla canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimiz, manevi huzurlarınızda ifade etmek isterim mi devletimizin bekası için canınızı ve kanınızı feda etmek suretiyle sizler, ezan olup dinmediniz, bayrak olup inmediniz, şehit oldunuz ölmediniz. Vatan, bayrak, mukaddesat uğruna şehadet şerbetini içerek Yüce Yaradan'ın katında olma faziletine eriştiniz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır, şiarınca asil kanlarınızla suladığınız vatan topraklarında verdiğiniz kahramanca mücadele milletimizin istikbalinin teminatıdır. Kurtuluş mücadelemizden bugüne ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü kirli oyunun karşısında terörle mücadelede 15 Temmuzda vatan toprağını korumak için göğsünüzü siper ederek verdiğiniz mücadeleyi asla unutmayarak emanetinizi sonsuza dek yaşatacağız." dedi.

Konuşmanın ardından Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun yaptırdığı duanın ardından Vali Ünlü ve protokol üyeleri şehitliğe karanfil bıraktı. Garnizon Şehitliğindeki törenin ardından protokol üyeleri Polis Şehitliğini de ziyaret edip dualar ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - MANİSA