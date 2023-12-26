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Çankaya Belediyesi 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıklarını Tamamladı

Çankaya Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlenen çalıştayda 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarını tamamladı. Plan kapsamında kadınların eğitime katılımı, istihdama ve yerel karar alma süreçlerine eşit katılımı, barınma ve kentsel hizmetlerden eşit yararlanma, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gibi konular ele alındı.

Çankaya Belediyesi 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıklarını Tamamladı
26.12.2023 - 09:46,
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Çankaya Belediyesi'nin 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlenen çalıştayda tamamlandı.

Kadınlara yönelik proje ve hizmetleriyle Türkiye'de öncü yerel yönetimlerden olan Çankaya Belediyesi, 2024-2028 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın (YEEP) hazırlık çalışmalarını tamamladı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen toplantıya, kadın ve LGBTİ+ örgütleri, meslek odaları, üniversitelerin kadın çalışmaları bölümleri ve sendika temsilcilikleri katıldı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamında oluşturulan eylem planında katılımcılar, Çankaya bölgesi merkezli sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

KAPSAYICILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AMAÇLANIYOR

Kadın Koalisyonu üyesi İlknur Üstün'ün moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, plan çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla, kadınların yaygın eğitime katılımını arttırmak, istihdama ve yerel karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlamak, barınma ve kentsel hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanması, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması gibi başlıkların yanı sıra paydaşlar arasında sürdürülebilir iş birliğinin oluşturulması ele alınan konular arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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