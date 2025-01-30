Çankırı'da 'Fermuar Sistemi' Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika
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Çankırı'da 'Fermuar Sistemi' Farkındalık Çalışmaları

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Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, acil durumlarda ambulansların daha hızlı ulaşımını sağlayan 'fermuar sistemi' hakkında vatandaşlara bilgi vermek için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Proje, özellikle çocuklara yönelik eğitimler içeriyor.

30.01.2025 17:06  Güncelleme: 17:13
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Çankırı'da vatandaşlar 'fermuar sistemi'ni öğrenmeye devam ediyor

ÇANKIRI - Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hayata geçirilen fermuar sistemi ile ilgili farkındalık oluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın, acil durumlarda ambulansların olay yerine ve sağlık kuruluşlarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan "fermuar sistemi"ne farkındalık oluşturmak amacıyla, "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sloganıyla ülke genelinde başlattığı farkındalık kampanyasının Çankırı'daki ayağı için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, projenin her bireye ulaştırılması gerektiğini ifade ederek, ambulansın içerisindeki hastanın herkesin yakını olabileceğini söyledi. Projenin Çankırı'da yaşayan tüm vatandaşlara ulaştırılması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gülay Yurdcu ise özellikle çocuklara ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

'Her bireyin bilmesi gerekmektedir'

Proje ile ilgili detaylara yer veren Sarıkaya, "1-7 Aralık 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda 81 ilde eş zamanlı startı verilen 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' projesi, ilimizde 6 ay boyunca sürdürülecek farkındalık faaliyetlerin ardından Mayıs ayında 'Trafik Haftası'nda yapılacak etkinlikler ile tamamlanacaktır. Bu projenin amacına ulaşmasında basın mensuplarının desteği bizler için çok önemlidir. Fermuar sistemi, trafikte seyir halindeyken ambulansa ait siren sesini duyduğunuzda veya tepe lambasını gördüğünüzde mutlaka sağ şeritteki araçların sağa, sol şeritteki araçların ise sola yaklaşması ve ortada ambulansın geçişine izin verecek acil geçiş koridorunun oluşturulmasıdır. Fermuar sisteminin araç kullanan vatandaşlarımız noktasında ve gelecek nesiller noktasında mutlaka her bir bireye anlatılması, ulaştırılması ve benimsenmesi gerekmektedir. Unutmayalım ki bir gün o ambulansta bizler ve ailemiz de olabilir. Bu yüzden fermuar sistemini tüm vatandaşlarımıza birebir eğitimler ile ulaştırılması ana hedefimizdir" dedi.

"Bu proje, öncelikle çocukların zihninde oturması lazım"

Projenin tanıtılması için yapılan çalışmaları anlatan Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gülay Yurdcu ise, "Bakanlığımızın başlattığı proje çerçevesinde hayata geçirilen fermuar sistemi, trafikte acil durum araçlarının daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ilerlemesini sağlamak maçıyla uygulanmaktadır. İlimizde de trafik akışını düzenlemek ve sürücülerin arasında farkındalık oluşturmak amacıyla proje ile ilgili çeşitli bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Bununla ilgili afiş ve kamu spotlarımızı dağıttık. Paydaş kurumlarımız olan emniyet, jandarma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye başkanlığınca afişlerimiz halkın sık görebileceği yerlere asıldı. Tüm sağlık kurumlarımızda da bilgilendirici çalışmalarda bulunduk. Öğrencilerimize ise hem ambulansı tanıttık hem de projemizin amacını anlattık. Bu proje, öncelikle çocukların zihninde oturması lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da 'Fermuar Sistemi' Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika

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