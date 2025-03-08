Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan Geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya ulaştıracak boruları döşeyen derin denizde boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İstanbul'dan İtalya'ya giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme gemisi 'Castorone' isimli gemi saat 14.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 16.30 sıralarında ise boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi Akdeniz'e gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-18', 'Kurtarma-20', 'Türkeli' ve 'KIYEM-1' römorkörleri eşlik etti. Geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı Güney-Kuzey yönlü saat 05.30 ile 17.00 arası gemi geçişlerine kapatıldı. - ÇANAKKALE