Erzurum\'da 111 hafız icazet aldı

Erzurum'un Çat ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Çat ilçe Müftlüğü tarafından düzenlenen Kur'an Kursları Hafızlık İcazet Merasimi'nde, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 55 kız ve 56 erkek olmak üzere toplam 111 öğrenci icazet almanın sevincini yaşadı.

Programa Vali Aydın Baruş, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi. Merasimde konuşan Vali Aydın Baruş, Kur'an-ı Kerim'in müminlerin hayatındaki rehberliğine dikkat çekerek hafızlık müessesesinin önemine vurgu yaptı.

"Kur'an, imanımızı artıran ve ruhumuza şifa veren mucizevi bir kitaptır"

Konuşmasına Enfal Suresi'nin ikinci ayetini hatırlatarak başlayan Vali Baruş, şunları söyledi:

"Allah-u Teala Enfal Suresi'nin ikinci ayetinde buyuruyor ki: 'Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.' Kur'an okuduğumuzda Rabbimize olan imanımızı artıran, ruhumuza şifa veren, bizi dünyevi hastalıklardan uzak tutan mucizevi bir kitaptır. Kur'an okumak, Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla muhatap olma şerefini bizlere bahşeder. Allah'ın kelamını okumak ve manasını anlamak için gayret göstermek, Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından da övülmüştür. 'Sizin en hayırlılarınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' hadis-i şerifi, Kur'an öğrenmenin faziletine açıkça işaret etmektedir."

"Bugün kutsal bir mirasın yaşatılmasına şahitlik ediyoruz"

Kur'an-ı Kerim'in nesilden nesile aktarılmasının önemine dikkat çeken Vali Baruş, hafızlık geleneğinin İslam medeniyetinin en kıymetli miraslarından biri olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Peygamber Efendimiz'in ümmetine bırakmış olduğu en faziletli miraslardan biri de Kur'an-ı Kerim'in sahabe tarafından hıfzedilmesi yoluyla müminler için değişmez bir lafız olarak zihinlere nakşedilmesi, nesilden nesile aktarılması sayesinde kıyamete kadar müminlerin hafızasında ve hayatında yer almasının temin edilmesidir. Bugün işte bu kutsal mirası ihya etmenin, ilim ve irfan hayatının en kıymetli menzillerinden birine kavuşmanın bahtiyarlığını yaşayan hafız kardeşlerimizin sevincini paylaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle zihinlerine ve kalplerine nakşeden, her harfini yüreğinin derinliklerine işleyen ve bu kutlu emaneti koruma şerefine erişen gençlerimize icazetlerini takdim etmek için bir araya gelmemiz; hem bu yolda büyük fedakarlıklarla emek veren ailelerimiz hem de milletimizin geleceğine duyduğumuz güven bakımından son derece anlamlıdır."

Parmaksız Kur'an Kursu'nun başarı hikayesi

Parmaksız Kur'an Kursu'nun yıllar içerisinde önemli bir eğitim yuvasına dönüştüğünü ifade eden Vali Baruş, kursun gelişim sürecini şu sözlerle anlattı: "Parmaksız Kur'an Kursumuz, 2010 yılında bu topraklara bir tohum olarak ekildi. Kız öğrencilerle başlayan bu kutlu eğitim yolculuğu, zamanla kök salarak 2014 yılında erkek öğrencilere de kapılarını açtı ve bir çınar gibi büyüdü. Geriye baktığımızda gerçekten gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 500 öğrencimiz bu kurumun çatısı altında eğitim gördü. Bunların 230'u hafızlığını tamamlayarak icazet almaya hak kazandı."

"Her rakamın ardında büyük bir emek var"

Elde edilen başarıların sadece sayılardan ibaret olmadığını belirten Vali Baruş, hafızlık yolculuğunda verilen emeğe dikkat çekti. Vali Baruş, "Bu rakamlar sıradan istatistiklerden ibaret değildir. Her bir rakamın ardında bir çocuğun sabahın erken saatlerinde uyanarak ortaya koyduğu öğrenme azmi, bir annenin evladının başarısı için yakarış içeren duası, muvaffakiyet yolunda yaşanan zorlukların getirdiği yorgunluk ve hüzün, başarıyla birlikte hissedilen sevinç; kısacası dökülen alın teri ve sarf edilen emek saklıdır. Merkez Kız Kur'an Kursumuz ile Parmaksız Kur'an Kursumuzda son beş yılda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 111 hafız kardeşimize bu merasimde icazetlerini takdim etmek, burada bulunan bütün topluluğa büyük bir mutluluk bahşetmektedir." diye konuştu.

85 öğrenci hafızlık yolculuğunu sürdürüyor

Kur'an kurslarında eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Vali Baruş, şu bilgileri paylaştı: "Halihazırda 45 erkek ve 40 kız öğrenci olmak üzere toplam 85 evladımız hafızlık yolculuklarını sürdürmektedir. Bu genç yüreklerin her biri, o muazzam kitabı belleklerine ve ruhlarına nakşetmek için büyük bir sabırla çalışmaktadır. Onlara olan güvenimiz tam, dualarımız ise daimdir."

Yeni sosyal imkanlar hizmete açıldı

Kurs bünyesinde gerçekleştirilen yeni yatırımların da öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Vali Baruş, şunları kaydetti: "Kursumuzun bahçe düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve halı saha başta olmak üzere sosyal imkanlarının genişletilmesi, ilim yolunda ilerleyen öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimine verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. İşte bu anlayışla evlatlarımıza kazandırdığımız bu yeni imkanların açılışını yapmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Zira bizler yalnızca Kur'an'ı okuyan değil, onu anlayan, yaşayan ve hayatına rehber edinen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz."

"Erzurum ilim ve irfanın kadim şehridir"

Erzurum'un tarih boyunca ilim, irfan ve vatanseverliğin merkezi olduğunu vurgulayan Vali Baruş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Erzurum, tarih boyunca ilmin, irfanın ve vatanseverliğin buluştuğu kadim bir şehir olmuştur. Bu şehrin ruhunda hem Palandöken'in sarsılmaz direnci hem de medreselerimizin derin bilgeliği yaşar. Bu müstesna günde ve bu kutlu mekanda icazet alan her gencimiz, o köklü geleneğin yeni bir halkasıdır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, anlamak, yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak; sadece bireysel bir erdem değil, milletimize ve insanlığa karşı yerine getirilen kutsal bir sorumluluktur."

"İcazet bir bitiş değil, yeni bir başlangıçtır"

Konuşmasının sonunda ailelere, din görevlilerine ve kursun kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Baruş, hafızlara şu sözlerle seslendi: "Bu kutlu yolda evlatlarına inanan ve onları destekleyen kıymetli ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Fidan gibi dimdik duran öğrencilerimizi sabırla ve şefkatle yetiştiren hocalarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu topraklardaki değerli temsilcilerine ve kurumun kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aldığınız bu icazet, bir bitiş değil, yepyeni bir başlangıçtır. Kur'an-ı Kerim sizi hakka ve hakikate taşırken, siz de onu ahlakınızla ve duruşunuzla taşıyacaksınız. Bu kutlu emanete layık bir ömür sürdürmeniz duasıyla hepinizi içtenlikle tebrik ediyor, Parmaksız Kur'an Kursumuza yeni döneminde muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyorum."

Programın sonunda hafızlara icazet belgeleri takdim edildi. - ERZURUM