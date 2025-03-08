Çaycuma'da Okul Sporları Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Yerel

Çaycuma'da Okul Sporları Tenis Turnuvası Başladı

Çaycuma\'da Okul Sporları Tenis Turnuvası Başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 8-12 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen tenis turnuvasında 15 ilden toplam 45 tenisçi mücadele ediyor. Kaymakam Adem Kaya, organizasyonun genç sporcuların gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

08.03.2025 18:03  Güncelleme: 18:09
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi, 8-12 Mart 2025 tarihleri arasında önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Zonguldak dahil olmak üzere 15 ilden 45 tenisçi Çaycuma'da okul sporları kapsamında tenis turnuvasında bir araya geldi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Tenis Yıldızlar Grup Maçları, Çaycuma ilçesinde büyük bir coşkuyla başladı. Bartın, Bilecik, Bolu, Çankırı, Düzce, Edirne, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'tan 7 erkek ve 7 kız takımı olmak üzere toplam 45 tenisçi, Çaycuma kortlarında kıyasıya mücadele ediyor.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, turnuvanın açılış törenine katılarak genç sporculara başarılar diledi. Kaya, yaptığı konuşmada sporun ve gençlerin gelişimi için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını vurguladı. "Bugün burada gençlerimizin gösterdiği yetenek ve azim, geleceğin başarılı sporcularının temellerini atmaktadır. Sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmeleri adına bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğine inanıyorum," dedi.

Turnuva boyunca genç tenisçiler, birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak ve heyecan dolu anlar yaşanacak. Çaycuma'daki bu organizasyon, bölgedeki spor altyapısının güçlenmesine ve genç sporcuların daha geniş kitlelere tanıtılmasına da katkı sağlayacak.

Düzenlenen açılış törenine İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veli Cengiz, sporcular ile kalabalık topluluk katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Okul Sporları Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika

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