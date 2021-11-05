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Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım - Son Dakika

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım

05.11.2021 22:11

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'nın ilk aşaması olan şiir yarışmasına 81 il ve 8 farklı ülkeden 2 bin 259 şiirle başvuru alındı.

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'nın ilk aşaması olan şiir yarışmasına 81 il ve 8 farklı ülkeden 2 bin 259 şiirle başvuru alındı.

Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'nın ilk ayağı olan şiir aşaması, Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıl dönümü olan 29 Ekim 2021 tarihinde tamamladı. 1 Temmuz 2021'de Küçüksu Kasrı'nda yapılan tanıtım toplantısıyla başlayan yarışmanın birinci aşamasına 2 bin 259 şiir başvurusu alındı.

Yarışmaya 8 ülkeden katılım sağlandı

Türkiye'nin 81 ilinden yarışmaya katılım gerçekleşirken; İngiltere, İran, Almanya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda, Azerbaycan'dan da yarışmaya şiirler geldi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şiir yarışması başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Bize büyük destek verdiler ve önemli bir başarıya imza attık. Binlerce şiir yarışmamıza ulaştırıldı. İçlerinden en iyilerini seçmek çok zor olacak ama önemli olan Cumhuriyetimize yakışır bir 100. Yıl Marşı seçebilmek. Bunun için tüm seçici kurul üyelerimiz büyük bir titizlikle tüm eserleri inceleyecek. İlk 100 eserin belirlenmesinin ardından beste yarışması sürecimiz başlayacak. Biz 1 Temmuz'dan bu yana büyük bir heyecanla bu projeyi yürütüyoruz. Milletimiz de aynı heyecanla bize destek olmaya devam ediyor" dedi.

İlk 100'e giren şiirler Aralık Ayı'nda açıklanacak

Yarışmaya katılan 2 bin 259 şiir ön seçici kurulun değerlendirmesinin ardından, Türk Müziği'nin önde gelen isimlerinden; Yücel Arzen, Aşkın Tuna, Garo Mafyan, Özdemir Erdoğan, Cengiz Erdem, Sinan Akçıl, Azerin, Tuluyhan Uğurlu ve Aydın Sarman; Sunucu Pelin Çift, Tarihçi Yazar Tufan Gündüz, Edebiyatçı Sibel Eraslan ve Cahit Koytak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Yazar Hayati Develi ve Sosyolog Erol Erdoğan tarafından incelenecek. İlk 100'e seçilen şiirler Aralık Ayı'nda düzenlenecek törenle açıklanacak. Yarışma sonunda bu şiirler tarihe not düşülmek adına kitaplaştırılacak.

Toplam ödül 400 bin Türk Lirası

Şiir yarışması finalinde toplamda 250 bin Türk Lirası ödül dağıtılacak. İlk 100'e giren şiirlerin şairlerine 2 bin 500 Türk Lirası ödül verilecek. İlk 100 şiir içinden herhangi birinin bir sonraki aşama olan beste yarışmasının da kazananı olması durumunda bu şiire ek olarak 50 bin Türk Lirası daha ödül verilecek. Şiir yarışmasının kazananlarının açıkladığı program sonrası başlayacak olan beste yarışmasında birinci olan marşın sahibine 100 bin Türk Lirası ödül verilecek. Böylelikle toplamda 400 bin Türk Lirası ödül sahiplerini bulacak.

Yarışmayla ilgili detaylara www.yuzuncuyilmarsi.com adresi ve yarışma sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım
Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım
Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım
Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım

Çekmeköy Belediyesi, Türk Lirası, 1 Temmuz, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'na rekor katılım - Son Dakika
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