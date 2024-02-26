Cemil Tugay, Efes Selçuk\'ta Partililerle Buluştu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili ve vatandaşlar ile Efes Selçuk'ta bir araya geldi. Tugay, "31 Mart akşamı sizlerin destekleri ve onaylarını aldıktan sonra önümüzdeki 5 yıl için İzmir'in tamamında olduğu gibi Selçuk'ta da tamamen yenilenmiş, biraz daha geliştirilmiş bir belediyecilik anlayışıyla sizlerin hizmetinde olacağız" dedi.

Efes Selçuk'ta CHP İlçe Örgütü, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı davul zurna eşliğinde meşale ve çiçeklerle karşıladı. Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, meclis üyesi adayları, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili tarafından karşılanan Tugay, bu samimi karşılama için teşekkür etti.

"KENDİSİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANIYKEN BİLE EFES SELÇUK'A HİZMETİ OLAN BİR BAŞKANDIR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönem içinde Efes Selçuk Belediyesi'ne destek olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Beş yıl boyunca bizim asfalt ihtiyacımız oldu. Ama bir şekilde tedarik edemedik. Cemil Başkan'a, "Benim asfalta ihtiyacım var, çünkü yama yapamıyorum" dedim. Kendisi ilçe belediye başkanıyken bile Efes Selçuk'a hizmeti olan bir başkandır ve şu anda büyükşehir belediye başkan adayımız. Dostluğumuz ve arkadaşlığımız baki. Bundan sonraki 5 sene içerisinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Efes Selçuk Belediyesi'nin nasıl kardeş kardeş adım atacağını herkes görecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk İlçe Örgütü önünde toplanan kalabalığa seslenen Başkan Tugay, "31 Mart akşamı sizlerin destekleri ve onaylarını aldıktan sonra önümüzdeki 5 yıl için İzmir'in tamamında olduğu gibi Selçuk'ta da tamamen yenilenmiş, biraz daha geliştirilmiş bir belediyecilik anlayışıyla sizlerin hizmetinde olacağız. Filiz Başkanım bana ne zaman "Buraya gelmenizi istiyorum" derse koşarak geleceğim" dedi.

BAŞKANLAR BELEVİ PAZARI'NDA

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların, işsizliğin geniş kitleleri etkilediğine dikkat çeken Başkan Tugay, "Bunun ülkeye genel olarak getirdiği çok büyük bir psikolojik yük var, aynı zamanda yoksulluk var. Böyle bir dönemde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak partimizdeki değişim sürecinden sonra yenilenen kadrolarla, yenilenen anlayışla bu konuda daha fazla umut yüklüyüz. Bugün itibariyle önümüzde yerel seçim var. Şu anda insanlarımız kendilerine sahip çıkan siyasetçiler görmek istiyor, insanlarımızın mutsuzluğunu umuda çevirecek siyasetçiler görmek istiyor. Ben ve Filiz kardeşim burada ve İzmir'de Cumhuriyet Halk partisi'nin adayları olarak bize destek olmanızı istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk İlçe Örgütü'nün ardından Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel ve Başkan Cemil Tugay Efes Selçuk sokaklarını gezerek vatandaşlardan destek istediler.

Başkan Tugay daha sonra Başkan Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ve meclis üyesi adayları ile birlikte Cemevi ve İZSU Selçuk Teknik Uygulama Birimi çalışanlarını ziyaret etti.

Başkan Tugay'ın Efes Selçuk programında son durağı Belevi oldu. Başkan Ceritoğlu Sengel ile birlikte Belevi Pazarı'nı gezen Başkan Tugay, vatandaşlardan kendisi ve Başkan Ceritoğlu Sengel için destek istedi.