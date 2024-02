CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Seferihisar\'da Balık Mezatına Katıldı

Yerel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim çalışması için gittiği Seferihisar'da balık mezatına gitti. Mavi bayraklı Akarca Sahili'nde yürüyen Tugay, Akarcalılar Derneği'nin sorunlarını dinledi. Başkan Tugay, "En önemli özelliğimiz şehrimizin, insanlarımızın değerini biliyoruz. Herhangi bir yere rant ve çıkar gözüyle bakmıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim çalışmalarını Seferihisar'da sürdürdü. Tugay, balık mezadından açık arttırma ile kilosu 200 TL'ye fener balığı satın alırken yeniden aday gösterilen CHP Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in mezattaki pazarlığı yüzleri güldürdü.

İZTAŞIT UYGULAMASI GELİŞTİRİLECEK

Seferihisar İlçe Terminali ziyaretinde dolmuşçu esnafı İZTAŞIT uygulamasının aradaki rekabeti bitirerek hem çalışma şartlarını iyileştirdiğini hem de düzen getirdiğini söyledi. Başkan Tugay bu uygulamayı geliştirerek, İzmir'in birçok noktasına yayıp devam etmek istediklerini belirterek "Ben de bu uygulamadan memnunum, Tunç Başkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

"HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ"

Seferihisar'da muhtarlar, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, kent konseyi ve partililer ile bir araya gelen Tugay, Seferihisar'da çok güzel işler yapıldığını, hizmet kalitesinin arttırılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

" Balçova'da çocukluğum, Buca'da gençliğim geçti, Bornova'da üniversite okudum, Tire'de devlet hastanesinde doktor olarak çalıştım. Balıklıova'da yazlığımız vardı. Seferihisar'a günübirlik geldik, gittik. Doğasına insanına hayran olduğum bir yer. Zaman içinde kalitesini arttırdı, çok nitelikli insanların yurdumuzun her yerinden gelip yerleştiğini biliyorum. Bu kaliteyi karşılayacak şehircilik hizmeti gerektiğinin farkındayım. Seferihisar güzel gelişim gösterdi. Tunç Soyer Başkanımızın buraya katkılarını biliyorum, yaptığı çalışmalarla kendisine sevgi ve minnet doluyuz. Bu bir bayrak yarışı, partimiz böyle uygun gördü, bayrak bizde olacak."

"BİR YERE RANT VE ÇIKAR GÖZÜYLE BAKMIYORUZ"

Başkan Tugay, bir yere rant ve çıkar gözüyle bakılamayacağını, hizmetin amaçlandığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bundan sonraki hizmet dönemimizde Seferihisar'ın kalitesine kalite katmak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, gücüne güç katmak, insanların üretme isteğine kültürel faaliyetlere katkıda bulunmak düşüncesi içersindeyim. Bunu yapacak kapasite ve deneyimimiz var. Hem yaşam hem İzmir tecrübem var. Hem de metropol ilçede belediye başkanlığı deneyimim var. Nitelikli insanlarla hep beraber hazırlık geçirdik. Nerede ne yapacağımızı biliyoruz. En önemli özelliğimiz şehrimizin, insanlarımızın değerini biliyoruz. Herhangi bir yere rant ve çıkar gözüyle bakmıyoruz. İsmail Başkan buranın bir parçası, ben de öyleyim. Önce koruyacak sonra niteliğini artıracak, değerlerine sahip çıkacağız. İzmir'in kültürel birikimini geliştireceğiz. 5 sene sonrasına gittiğimiz zaman burada her şeyin çok daha iyi olduğunu göreceksiniz. İsmail Başkan ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Başkan olarak 5 yıl geçirdik, ailece tanışıyoruz. O uyumu yakalamak çok iyi olacak. Zaten Seferihisar'ı seviyoruz, sevdiğimiz bir başkanı var. Her şeyin çok daha iyi olacağına inanın, hep beraber olalım bir aile olalım. İyi ki varsınız."

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA MESAJ: BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Seferihisar Yarımada Teknik Şantiyesi'ni ziyaret etti. Çalışanlarla tek tek tokalaşan Tugay, birlikte çalışmak için sabırsızlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Önümüzdeki dönemde inşallah beraber çalışma fırsatı bulacağız. Ben de çok heyecanlıyım, bir an önce çalışmaya başlamak ve iyi şeyler yapmak istiyorum. Karşıyaka Belediyesi'nde binlerce çalışan arkadaşımızla beraber bir aile gibiydik. Bazı yalan dolan tefrikalar var, onlara sakın inanmayın. Gördüğümüz her yerde sarılan, selam veren, karşılıklı sevgi ve saygı gösteren insanlar olduk. Sizinle de inşallah öyle olacağız, hiç şüpheniz olmasın. Çok değerli işler yapıyorsunuz. İzmir'i adeta sırtında taşıyan insanlarsınız, verdiğiniz hizmetle insanların 7 gün 24 saat her şeyine koşturuyorsunuz. Benim için çok değerlisiniz, çok özelsiniz. Beraber çalıştığımız dönemde sizlerin de daha iyi şartlarda çalışması için mutlu olması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sizlerin mutluluğu çok önemli."

YARIMADA GAZETECİLERİNE DÜZENLİ BULUŞMA SÖZÜ

Başkan Tugay, Seferihisar Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. Başkan İnanç Karabulut, Yarımada gazetecileri olarak 4 ayda bir toplanıp Büyükşehir Belediyesi'ne ilçelerin sorunlarını ilettikleri toplantılar yaptıklarını sonra kesintiye uğradığını belirterek, bunların yeniden başlamasını istedi. Başkan Tugay da "Göreve başlar başlamaz bu konuyu konuşalım. Düzenli olarak 6 ayda bir yapalım" dedi.

AKARCA HALKI, MAHKEMELİK BALIKÇI LİMANI İÇİN ÇÖZÜM İSTEDİ

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Tugay, Seferihisar Çocuk Belediyesi'ni de gezerek hizmetler hakkında bilgi aldı. Akarcalılar Derneği yönetimi ile bir araya gelen Tugay, ilk defa muhtarlık seçimi yapılacak Akarca'ya ve Akarcalılar Derneği'ne destek sözü verdi. Fokların yaşam alanı olan Akarca'da yapılmak istenen endüstriyel boyuttaki balıkçı limanının mahkemelik olduğu bilgisi iletilen Tugay, "Bu konuyu konuşalım, mutlaka bir çözümü vardır. Uzlaşmaya gidilebilir, onlar için başka bir yer buluruz" diye konuştu.

Toplantıya katılan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Seferihisar Şube Başkanı Sebahattin Yılmaz, Başkan Tugay'ın yakasına dernek rozeti taktı.