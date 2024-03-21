CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İAOSB'de İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İAOSB'de İş İnsanlarıyla Buluştu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İAOSB\'de İş İnsanlarıyla Buluştu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) iş insanlarıyla bir araya geldi. Tugay, kenti her alanda geliştirip, dünyanın marka şehirlerinden birine dönüştürmek için çalışacağını söyledi. İş dünyası temsilcileriyle paylaştığı eylem planıyla kentin sorunlarına çözüm üreteceğini belirtti. Tugay, İzmir'in potansiyelini ortaya çıkaracaklarını vurguladı.

21.03.2024 10:49  Güncelleme: 11:01
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İAOSB'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Kenti her alanda geliştirip, dünyanın marka şehirlerinden birine dönüştürmek için çalışacağını söyleyen Tugay, kentin potansiyelini tam olarak ortaya çıkaracaklarını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace sanayiciler ve iş insanları da katıldı. Toplantıda konuşan ve göreve seçildikten sonra, yapacağı çalışmaları iş dünyası temsilcileri ile paylaşan Cemil Tugay, çevik yönetim anlayışını benimseyeceklerini ifade etti. Kentin öncelikli sorunlarına hızlı şekilde çözüm üretmek için eylem planı hazırladıklarını anlatan Tugay, şunları söyledi:

"Acil müdahale bekleyen sorunları gidermek üzere ilk 180 gün eylem planı yaptık. Zafer Payzın kavşağı ekonomik olarak ömrünü doldurdu, yenilenmeli, dolayısıyla yıkıp daha fazla şeritli kavşak yapacağız. Projesi hazır. Derhal bunu başlatacağım, en öncelikli işlerden biri. Bazı yerlerde bağlantı yolları ve alternatif yollar açacağız. Orta ve uzun vadede Anadolu Caddesi'nin yükünü alacak."

"BİZ BÖYLE HAYALLER SATMIYORUZ"

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ikinci çevre yolu projesi bulunduğunu anlatan Tugay, bu tür çalışmaları desteklediğini söyledi. Ancak bazı belediye başkan adaylarının kimi bakanlıkların projelerini, kendi projeleri gibi kente kazandırmaya dönük açıklamalarının bulunduğunu ve bu tür açıklamaların seçmeni aldatmaya yönelik olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Herhangi bir belediye başkanı adayının karayollarının ya da Sağlık Bakanlığı'nın projesini vadetmesi aldatmaya yönelik bir eylemdir. Bir belediye başkanı adayı 'hastane, çevreyolu, tüp geçit yapacağım' diyemez. 1,5 milyar dolar maliyetli projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle yapamazsınız. Çevre yolunu yapmak hükümetin görevidir. Tüp geçit projesi gerçekçi değil, talihsiz bir öneri. Paylaşılan görseller 10 yıl önce Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasında kullanılan görseller. İmkansız bir proje, bu şehrin sorunlarını çözmüyor. Biz böyle hayaller satmıyoruz. Bu eleştirilerimi açık yüreklilikle dile getirmek istiyorum."

İZMİR'İN POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKACAK

İzmir'i kalkınmanın merkezi yapacağını vurgulayan Tugay, üretimin önemine değinerek, şunları söyledi:

"İzmir, dünyanın en seçkin şehirlerinden biri. Bizim ihtiyacımız; birilerinin gelip bize bir şeyler yapmasını beklemenin dışına çıkmak. Kendi başımızın çaresine bakabilecek, kendi potansiyelimizi doğru kullanacak adımlar atmak. İş birliği, güç birliği, akıl birliği yapmak. Dünyanın neresinde bilgi varsa onu alıp kullanmak. Kimden alabiliyorsak katkı almak. Üretim yapacağız, sanayide gelişim sağlayacağız ama kim kimle yarışacak. Manisa, Aydın, Denizli, İzmir'le mi yarışacak? Biz birilerinin yarışması gereken kentler miyiz yoksa birlikte planlama yapması gereken kentler miyiz?"

"KONU BEN DEĞİLİM, KONU İZMİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra kentin tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde çalışacağına dikkati çeken Cemil Tugay, "Ben orayı burayı seyreden bir belediye başkanı olmayı düşünmüyorum. Tam tersine İzmir'e dair her çalışmanın içinde olmayı planlıyorum. Bana oy verecek olanlar böyle bir insan olacağımı bilsin. Oy vermeyecekler de böyle birisine oy vermediklerini bilsinler. Rast gele seçilmiş bir insan olmadığımı lütfen herkes idrak etsin. Konu ben değilim. Konu İzmir ve İzmir'in geleceği. Bize uyduruk, saçma sapan hikayeler anlatan insanları mı seçeceğiz, yoksa gerçekten bu kente sevgi ve saygıyla bağlı, gelecek vizyonu olan, aklı başında, dünyayı bilen, önderlik yapabilecek bir insanı mı seçeceğiz?" diye sordu.

"YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ HENÜZ TAM ANLAŞILMADI"

İnsanların belediye başkanı ile buluşmak, konuşmak istediğini ancak 4,5 milyonluk bir kentte bunun çok da mümkün olmadığını söyleyen Tugay, "Nasıl bir planlama ile 365 gün, 4,5 milyon insanın randevu talebini karşılayacağız? Ben isterim, keşke yapabilsek, ama teknik olarak imkansız. Ancak herkesi dinleyen, herkesi gören, veriyi alan, analiz eden, gerektiğinde alarm çalan ve çözüm önerisi getiren bir çalışma olabilir. Bu da yapay zeka ile mümkün. Ancak yapay zekanın önemi henüz tam olarak anlaşılmadı. Anında milyonlarca veriyi toplayıp, saniyeler içinde verileri analiz edip, öneri hazırlayan bir sistem. Yapay Zeka Daire Başkanlığı kuracağız, veri mühendisliğinden yararlanacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve dünyanın öncü kuruluşlarından olacak" diye konuştu.

"İMKANLARIMIZI KENTİN GELİŞMESİ İÇİN KULLANACAĞIZ"

Dünyanın önünde bulunan en önemli sorunlardan birinin iklim krizi olduğunu, bu sorunun da çoklu krizlere kaynaklık edeceğini vurgulayan Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi: "Bugünden tezi yok, şehirlerimizi bu tür krizlere hazırlıklı hale getirmeliyiz. Türkiye'deki bütün belediyelerin iklim eylem planı ortaya koyması için öncü olacağım. İklim belediyeler ağı oluşturacağım."

5 yıl içerisinde 25 bin konut yapacaklarını yineleyen Tugay, "Yeni alanlara ihtiyacımız olursa bakanlıkla uzlaşarak yol alacağız. İzmir'in kalkınması, gelişmesi, büyümesi, refahının artması lazım. Üretim ve ürün kalitesinin artması, markalaşması önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar imkanı varsa, kentin gelişmesi için kullanacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İAOSB'de İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İAOSB'de İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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