Cep telefonunu bırakıp doğayla kucaklaştılar - Son Dakika
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Cep telefonunu bırakıp doğayla kucaklaştılar

30.06.2022 12:05
Cep telefonunu bırakıp doğayla kucaklaştılar

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaz kampında buluşan çocuklar ilk kez körebe gibi sokak oyunlarıyla tanışırken, Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bu çok değerli. Maalesef kent yaşamı içinde bu tip avantajları biraz yitirdik" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaz kampında buluşan çocuklar ilk kez körebe gibi sokak oyunlarıyla tanışırken, Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bu çok değerli. Maalesef kent yaşamı içinde bu tip avantajları biraz yitirdik" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukların çadır kurmayı, harita kullanmayı öğrenip hem de birbirinden eğlenceli oyunlar oynadıkları doğa kampı başladı. 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta düzenlenen doğa kampı yaz tatili boyunca 9 dönemde gerçekleşecek.

Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleşen üç günlük kampta, çocukların doğayla baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bilgiye sahip olması ve ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışması hedefleniyor. İlk kampa yaşları 10 ile 15 arasında değişen 70 çocuk katılırken Başkan Uysal da belediyenin ilk kampçılarını ziyaret etti.

Hedef 2 bin çocuk

Başkan Uysal, birçok çocuğun körebe gibi sokak oyunlarıyla ilk kez tanıştığı kampta çocuklarla oyunlar oynadı, sohbet etti. Başkan Uysal, ziyaretin ardından, çocukların istemeyerek de olsa internete bağımlı hale geldiğini ve sürekli ekranda yaşadığını söyledi. Onlara, yaz tatili sürecinde farklı değerler ve bilgiler kazandıracak bir program hazırladıklarını aktaran Başkan Uysal, "En az 2 bin çocuğumuza tatil boyunca ulaşmak istiyoruz. İçimize sinen bir yaklaşım oldu. İnsanlarımızı, çocuklarımızı bu tip yeşil alanlarla buluşturmak lazım" dedi. Kampta çocuklarını gönderen velileri de teşekkür eden Başkan Uysal, çocuklarını kamptaki enerjisini de "Süper, harika" sözleriyle anlattı.

İlk kez sokak oyunu oynadılar

Kampta ilk kez sokak oyunu oynayan çocukların olduğunu aktaran Başkan Uysal, "Bu çok değerli. Maalesef kent yaşamı içinde bu tip avantajları biraz yitirdik. Teknoloji hayatımızı sardı. Güzel yanları da var ama bazı olumsuzlukları da var. Otizmi, obeziteyi tetikleyen bir hali de var. Hele hele bu pandemide çocuklarımız çok sıkıldı. Eve kapandı. Burada çocuklarımızın onu telafi etmesine zemin hazırlayacak projeyle komşularımızın önüne çıkmış olduk" diye konuştu.

Doğadaki oda

Kamp Müdürü Tuncay Yerdelen, kampı "Çocuklar, kendi evleri olan doğaya kavuştular" sözleriyle anlattı. Kapta günün erken başladığını belirten Yerdelen, "Önce temizlik yapılıyor. Çadırlarını ev gibi düzenliyorlar. Böylece eve döndüklerinde anne babalarına nasıl yardım ederler diye bir farkındalık yapıyoruz" dedi.

5'inci sınıf öğrencisi Pelin Polat, "Odam" diye anlattığı çadırını zevkle topladığını anlatırken, "Burası çok güzel sürekli yapacak şeyler var. Evde odamı toplamak istemezdim. Çadırım odam gibi ve zevkle topluyorum. Etrafı da daha temiz tutuyorum, daha dikkat ediyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cep telefonunu bırakıp doğayla kucaklaştılar - Son Dakika

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