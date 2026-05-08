CHP 81 İlde Sahada... CHP Heyetinden Van'da İşten Çıkarılan İşçilere Destek

(VAN) Van'da temaslarda bulunan CHP heyeti, kayyumla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı 223 işçiyi DİSK Genel - İş sendikasında ziyaret etti.

CHP Milletvekili ve CHP İl teşkilatı Van Büyükşehir belediyesinden 280 gün önce işten çıkarılan 223 işçi destek amaçlı DİSK Genel-İş sendikası ziyaret edildi. Ziyarette CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Van il başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, İlçe başkanları, CHP Kadın ve gençlik kolları başkanları yer aldı.

CHP İl başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Bu haklı ve meşru direnişiniz 300. güne denk geliyor. Maalesef kayyum bu işe bir çare üretmedi. İnsanlar mağdur, perişan. Biz ilk günden beri hep yanınızda olmaya çalıştık."

"Memleket 9 yıldır kayyum ile yönetiliyor"

DİSK Genel-İş Van Şubesi Eşbaşkanı Ömer Tekin ise, "Maalesef 9-10 yıl oldu memleketimiz hep kayyumlarla geçti. irademiz tecelli etmedi. Alınan iradeyi de gasp ettiler, elimizden aldılar. 3. defadır arkadaşlarımız kayyum mağdurları olarak işten çıkarılıyor. Defalarca mahkemeleri kazandıkları halde işe alınmıyorlar.

"Bıçak kemiğe dayandı"

300 gündür arkadaşlarımızla Van'da hem belediye önünde hem sendika önünde hem de Cumhuriyet Caddesinde aralıksız olarak eylemlerimiz sürüyor. bundan tabii ki CHP ve Dem Parti'nin de bilgisi vardı, Bütün partilerin bilgisi vardır. Maalesef en son noktaya geldi hani diyorlar ya bıçağın kemiğe dayandığı yere geldik. Bugün Van Valisi İta Amiri olduğu halde bir kısmının Belediye Başkanı veya Valisi veya kayyumu değil. Memleketi yöneten hepimizin Valisi olmasını isterdik.

Ama maalesef bugün 223 tane işçi arkadaşımız mağdur edilmiştir, işten atılmıştır bir seneye yakındır ama AKP yanlısı, AKP'nin işe aldığı arkadaşları bugün belki mecliste defalarca öteki partilerin yöneticileri, hatta özellikle İYİ Parti'nin bir milletvekili defalarca dile getirdi. Bugün bu arkadaşlar sabahleyin işe girişleri yapıldı.

"CHP'den destek bekliyoruz"

Biz isterdik ki başta CHP ana muhalefet partisinin de o İYİ Parti milletvekili kadar bizi de mecliste gündeme getirseydi burada bir ayrımın olmaması için Valinin bugün AKP'nin aldığı 400-450 kişiyi işe alıp da 223 kişiyi mağdur etme hakkı yoktu. Haddi de yoktu. Ama biz maalesef bugün bu mağduriyeti yaşıyoruz. Hem Van yerelde hem de meclis ve bu arkadaşların sözcüsü olup bu mağduriyeti dile getirmenizi, CHP'den talep ediyoruz. CHP'nin tüm milletvekillerinden talep ediyoruz. Hatta Genel Başkan da dahil olmak üzere bu ayrımcılığa son verilmesi, bölgede bu ayrımcılığın olmamasını talep ediyoruz."

"Belediye başkanları sudan sebeplerde görevden alınıyor"

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Bu bölgede yıllardır yani 15 yıldan beri halkın iradesi maalesef gasp ediliyor. Yani halk bir bir tercihte bulunuyor. Belediye Başkanını seçiyor. "Yeni 5 yıl bu Belediye Başkanı yönetsin." diyor. Ama iktidar kendine yakın insanların işte belediyeyi yönetsin anlayışı içerisinde olduğundan dolayı Belediye Başkanlarını dediğim gibi son derece sudan sebeplerle görevden alıyor. Onun yerine kayyumlar atıyor.

"Kayyumlar iktidarın sesi oluyor"

Madem kayyum atıyorsunuz herkese eşit olun. Herkese aynı mesafede olun. Ama gelen kayyumlar iktidarın tamamen sesi oluyorlar. İktidar ne isterse onu yapıyorlar. ikili bir hukuk sistemi uyguluyorlar. Yani AK Partililere farklı bir hukuk, işte demokrat, aydın, kendisi gibi düşünmeyen insanlara ayrı bir hukuk uyguluyorlar. Bunun da işte en canlı örneğini Van'da, Van Büyükşehir Belediyesi'nde gördük. kayyum geldikten sonra bir işten çıkarma furyası başladı. Daha sonra kendisine yakın olan insanları tekrar işe başlattı. İşini yapan onlar gibi düşünmeyen ama işte çoluğunu çocuğunun rızkını düşünen onun kazancını onun şey peşinde olan insanları da 280 günden beri işe bir türlü başlatmadılar.

"Valiler AKP il başkanı gibi hareket ediyor"

Bugün 223 tane emekçimiz, çalışanımız maalesef işten çıkartılmış vaziyette mücadelelerini sürdürüyorlar. ve bunun 14'ü de kadın. Zaten hani bir iş ile ilgili bir sıkıntı, bir sorun olsa bunun işten çıkarma yol ve yöntemleri farklıdır. Sendikayla oturulur, konuşulur, edilir. Bunlar hal olur. Ama bunlar tamamen keyfi bir uygulamadır. maalesef sadece Van'da değil bugün Türkiye'nin birçok yerinde Valiler AKP'nin İl Başkanı gibi hareket etmeye başladılar. Van Valisi de maalesef bu olayda tamamen AK Partili bir milletvekili gibi, AK Partili bir İl Başkanı gibi hareket ediyor. Oysa bir devlet adamı olarak ondan beklenen herkese eşit bir şekilde davranması, hareket etmesi ve işten çıkartılan 223 Vanlı hemşehrilerimizin bir an evvel önce işe döndürülmesinin sağlanmasıdır.

"Sonuçta o yolcu siz hancısınız"

Bununla ilgili haklı mücadelenizin yanınızda mücadelenizde yanınızda olduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum. Parlamentoda gündeme getireceğim. Sayın Vali'ye dediğim gibi bir kayyum olarak diğer işten çıkartılanlar nasıl işe başlatıldıysa bu arkadaşlarımızın da işe başlatılmasını isteyeceğim. Bunun da takipçisi olacağım. dediğim gibi biz Sayın Vali'den beklentimiz bu. Eğer Van'da iyi bir şekilde anılmak istiyorsa burada dediğim gibi bu tür uygulamalara değil de Van halkının, Vanlı hemşehrilerimizin isteklerine, taleplerine, onların menfaatlerine, çıkarlarına göre hareket etmesini yoksa AKP'nin burada bir çalışanı, bir görevlisi gibi hareket etmemesi gerektiğini söyleyeceğiz. Sonuçta o yolcu, Vanlı hemşehrilerimiz hancı. Burada kalıcı olan sizlersiniz.

"Korku imparatorluğu yaratmak istiyorlar"

Burada tahribat bırakarak, insanları ayrıştırarak, insanları farklı bir şekilde farklı noktalara koyarak hareket etmemesi gerekir. Tabii tüm bunların ortadan kalkması için de bu iktidarın artık gitmesi gerekiyor. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Çünkü bu iktidar artık kendi yargısını bir şekilde oluşturdu. İktidarda kalmak için bir tek hedefi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İktidarda kalmak. İktidarda kalmak için de her yolu kendine mübah sayıyor. bir korku imparatorluğu yaratmak istiyor. Bir baskı oluşturmak istiyor. Kim kendine muhalefetse onun üzerinde hemen o demokrasi kılıcı gibi sallandırdığı yargıyı devreye sokuyor.

İşte bu 223 çalışanımız da yaptıkları işi eksik yaptıklarından dolayı değil, çalışmadıklarından dolayı değil tamamen onlarla aynı şekilde düşünmediklerinden dolayı şuanda işten çıkartılmış durumdalar."

Toplantı soru cevap şeklinde son erdi.