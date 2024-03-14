CHP Damal Belediye Başkan Adayı Murat Dalanbay Projelerini Açıkladı

ÖZKAN KARAKAYA
CHP'nin Ardahan'ın Damal ilçesi Belediye Başkan adayı Murat Dalanbay, "İşimiz gücümüz Damal şiarıyla hareket ediyoruz. İlçemizin en büyük eksiklerinden bir tanesi olan doğal gaz problemini Damal'daki bütün STK'lar siyasi partiler, il başkanlarıyla ortak bir komisyon kurup bu problemi çözeceğiz. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yaşlı nüfusumuzun fazla olması, ihtiyaç sahiplerinin fazla olması nedeniyle Damal'da aşevi kuracağız. Bu ihtiyaç sahiplerine günde bir öğün de olsa sıcak bir yemek evlerine kavuşturacağız" dedi.
CHP Damal Belediye Başkan adayı Murat Dalanbay, proje ve çalışmalarını anlattı. Dalanbay, " İlçemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi imar yollarının açılması, imar yolarıyla ilgili sıkıntılarımız var imar yollarını en kısa zamanda bitireceğiz. Mahallelerdeki bütün kilit parke sorunlarının tamamını bitireceğiz. Aynı zamanda kapalı halk pazarı sıkıntımız var, kapalı halk pazarı sıkıntısını çözmeye çalışacağız. Cumhuriyet mahallemizde ciddi anlamda mezarlık yolu, mahalle içindeki ciddi anlamda parke eksikliklerini gidereceğiz. Cumhuriyet mahallesini örnek mahalle yapacağız. Saygıdeğer Damallılar, 31 Mart 2024 yılında yapılacak mahalli idareler seçiminde hepinizi sandığa bekliyorum. CHP'nin gücünü gösterelim. Damal CHP'nin kalesidir bu kaleyi koruyacağız" diye konuştu.
"DOĞAL GAZ PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"
Murat Dalanbay, şunları söyledi:
"İşimiz gücümüz Damal şiarıyla hareket ediyoruz. İlçemizin en büyük eksiklerinden bir tanesi olan doğal gaz problemini Damal'daki bütün STK'lar siyasi partiler, il başkanlarıyla ortak bir komisyon kurup bu problemi çözeceğiz. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yaşlı nüfusumuzun fazla olması, ihtiyaç sahiplerinin fazla olması nedeniyle Damal'da aşevi kuracağız. Bu ihtiyaç sahiplerine günde bir öğün de olsa sıcak bir yemek evlerine kavuşturacağız. Mahallelerimizdeki en büyük sıkıntı dere yatakları. Dere yataklarında hem bahar döneminde gelen sellerden kaynaklı vatandaşlar sıkıntı çekmektedir. Bunlar ilgili DSİ ile görüşeceğiz. Dere ıslah çalışmalarını başlatacağız. Damal Belediyesinin gördüğüm kadarıyla en büyük sıkıntılarından biri araç filosu. Araç filomuz eksik olduğu için en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Kazanacağımız büyük şehirlerle beraber ortak hareket edip taleplerimizi STK'larımızla beraber ziyaretlerde bulunup bu eksiklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Gezdiğimiz ve aldığımız şikayetler doğrltusuda içme su depolarında moderazasyon giderilecektir. İl Genel Meclisi üyesi olarak çalıştığım 5 yıl süre zarfında köylerimizdeki su depolarında tamamının çatı sisteminin temizliklerini ve otomatik klops sistemlerini yapmıştık. Aynı şekilde mahallemizdeki su depolarının temizliğini ve su depolarını yapıp otomatik klops sistemlerini bağlayacağız. 5 yıl boyunca yaptığım İl Genel Meclis üyeliğinde aldığım bütün oturumların tamamını 10 öğrenciye burs olarak vermiştim. Aynı şekilde belediye başkanı olarak seçildiğimde öğrencilerimize bu burs desteğini aynı şekilde devam ettireceğiz.
"CUMHURİYET MAHALLESİ ÖRNEK MAHALLE OLACAK"
Mesleğim gereği hayvan pazarının eksiklikleri var ciddi anlamda. Hayvan pazarının modernize edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi, temizliğinin yapılmasını sağlayacağız. Atatürk silueti ve Damal bebeği hak ettiği değeri bulacaktır. Atatürk silueti Damal'ın tanıtımında en büyük rolü üstlenmiştir. Atatürk siluetinin daha fazla tanınmasını bunun üzerinden projeler geliştirilmesiyle Damal'ın kalkındırılmasını sağlayacağız. Damal bebeğinin patentini Damal Kaymakamlığına alınıp Belediye tarafına alınıp bunun kadınlarımız tarafından ürettiği bu bebeği hak ettiği değerde satılmasını sağlayacağız. İlçemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi imar yollarının açılması, imar yolarıyla ilgili sıkıntılarımız var imar yollarını en kısa zamanda bitireceğiz. Mahallelerdeki bütün kilit parke sorunlarının tamamını bitireceğiz. Aynı zamanda kapalı halk pazarı sıkıntımız var, kapalı halk pazarı sıkıntısını çözmeye çalışacağız. Mustafa Kemal mahallemizde en büyük sıkıntı yaylada suyun olmaması, yaylada su kaynaklarının eksik olması. Mahallenin dere yatağı ıslahının olmaması ve kanalizasyon problemi var. Cumhuriyet mahallemizde ciddi anlamda mezarlık yolu, mahalle içindeki ciddi anlamda parke eksikliklerini gidereceğiz. Cumhuriyet mahallesini örnek mahalle yapacağız. Saygıdeğer Damallılar, 31 Mart 2024 yılında yapılacak mahalli idareler seçiminde hepinizi sandığa bekliyorum. CHP'nin gücünü gösterelim. Damal CHP'nin kalesidir, bu kaleyi koruyacağız."
Son Dakika › Yerel › CHP Damal Belediye Başkan Adayı Murat Dalanbay Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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