CHP'den Ak Parti'ye Tepki: "Atatürk'ün Değerine Gölge Düşüremezsiniz" - Son Dakika
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Yerel

CHP'den Ak Parti'ye Tepki: "Atatürk'ün Değerine Gölge Düşüremezsiniz"

Büyük Önder Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Denizli İl Başkanlığı binasına yalnızca Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin asılmasına CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tepki gösterdi.

10.11.2024 18:48  Güncelleme: 18:49
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(DENİZLİ) - Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Denizli İl Başkanlığı binasına yalnızca Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin asılmasına CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tepki gösterdi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AK Parti il binasında Atatürk'ün posterinin bulunmamasını eleştirerek, "Bu ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerine gölge düşüremezsiniz. Atatürk sevgisi ve saygısı bu milletin kalbinde yerini bulmuştur. Siz onu unutturamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Sevdalıları Her Yerde"

CHP İl Başkanı Horzum, Atatürk'e duyulan sevgi ve saygıyı vurgulamak amacıyla Denizli'de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sokakları Atatürk posterleri ve bayraklarla donattığını belirterek, "Denizli'de her bir sokağı Atatürk ve Türk Bayrağı ile donatıyoruz. Halkımız, Cumhuriyet'in kurucusuna olan minnetini ve sevgisini her alanda gösteriyor. Cumhuriyetin kazanımları, sadece bugünün değil, geleceğin de güvencesidir. Bizler, her zaman Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gülizar Biçer Karaca, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise sosyal medya üzerinden AK Parti'nin bu tutumuna tepki gösterdi. Karaca, paylaşımında "Bugün 10 Kasım... AKP Denizli İl Binası… Vatan topraklarını özgürleştiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86. yılı… O'nun posterini asmaya gerek duymayan aymazlara tek kelime… Eğer öyle bir duygunuz kalmışsa! Utanın! Utanın! Utanın!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'den Ak Parti'ye Tepki: 'Atatürk'ün Değerine Gölge Düşüremezsiniz' - Son Dakika

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