CHP'den Engellilere Satranç Turnuvası - Son Dakika
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CHP'den Engellilere Satranç Turnuvası

Özgür Özel, görme engellilere yönelik satranç turnuvasının açılışını gerçekleştirdi.

02.12.2024 11:59
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezinde düzenlenen İrade Engel Tanımaz' Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvasının açılışını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvasına katıldı. Görme engelli 56 satranç sporcusunun yer aldığı etkinliğin açılışında, temsili müsabakaya katılan Özel, rakibi ile anlaşarak müsabakayı berabere bir şekilde sonlandırdı.

"Bizim için mutlulukların en büyüğü, böyle dostluklara, böyle sosyalleşmelere katkı sağlayabilmektir"

Tüm yarışmacılara başarılar dileyen Özel, "Değerli misafirlerimiz, bugün sizin baba evini giriş katında ağırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İki büyük eserim' diye nitelendirdiği eserlerinden birisidir. Bir diğeri de Türkiye Cumhuriyeti'dir. O yüzden bu baba evinin kapıları sonuna kadar herkese açık olduğu gibi sizleri de bugünkü bu organizasyonda ağırlıyor olmak bizler için çok büyük bir mutluluk. Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Biraz önce masaların yarısını gezdim, diğer yarısını müsabakalar sırasında gezeceğim. Birisi Giresun'dan, bir diğeri Konya Selçuk'tan iki arkadaş, iki görme engelli, ikisi de görme engelli ve satranç oynuyor. ve ilk kez burada karşılaşıp tanışıp turnuvaya dahil olmuşlar. Bizim için mutlulukların en büyüğü, böyle dostluklara, böyle sosyalleşmelere katkı sağlayabilmektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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