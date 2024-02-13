CHP Elazığ İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını tanıttı

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EVREN DEMİRDAŞ

CHP Elazığ İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, il ve ilçe belediye başkan adaylarını vatandaşlara tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran, "Bizim amacımız ve hedefimiz bu şehri makam odalarında değil şehrin sokaklarında halkçı belediyeciliğin çatısı altında sosyal projelerle, asgari ücret ve altında geçim sağlayan vatandaşlara sosyal desteklerle, kadınlara ve çocuklara yapacağımız desteklerle, bu şehrin 5 yılını 10 yılını değil 50 yılını hedefleyen projelerle yola çıkmaktır" dedi.

CHP, Elazığ kent merkezinde düzenlediği programla Elazığ Belediye Başkan adayı ve ilçe adaylarını vatandaşlara tanıttı. Programda, Elazığ'da Coşkun Çağlar Duran, Alacakaya'da Yusuf Azad Gürbüz, Arıcak'ta Emrah Coşkun, Keban'da Ahmet Alagöz, Ağın'da Taner Övünç, Maden'de Yılmaz Özer, Arıcak Bükardi'de Efraim Doğan belediye başkan adayları olarak açıklandı. Programa CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Milletvekili Deniz Demir de katıldı.

"ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİ GETİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Elazığ'ın 14 Mayıs seçimlerinde partilerine büyük bir gurur yaşattığını ve oylarının yüzde 100 arttıklarını belirten CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran şu şekilde konuştu:

"Göreve geldiğim ilk günden itibaren bu şehrin tüm ilçelerini, köylerinin büyük bir kısmını ve mahallelerini tek tek gezdim. Yaptığım siyaset kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman partizan bir siyaset olmadı. Bu şehirde herkesi kucaklayacak bir siyaset dili geliştirerek kimseyi ötekileştirmedim. 2022 yılında 41 mahallede 41 gün projesi oluşturduk. Bu projede bu şehrin her mahallesini tek tek ayrı ayrı gezdik. Cadde cadde, sokak sokak esnaflarımızla şehirde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Her mahallenin sıkıntısını ve problemini yerinde yaşayanlarla tartışarak çözüm yollarımızı sunduk. Sonuçta bununla ilgili ortak bir rapor hazırlayarak bunu dosyalarımız için bugünler için hazır beklettik.

"BU ŞEHİRDE OYLARIMIZ YÜZDE 100 ARTTI"

Şimdi, önümüzde bir seçim var. Bundan 7-8 ay önce genel seçimlerde il başkanı olduğum dönemde bize bu şehir çok büyük bir gurur ve onur yaşattı. Bu şehirde oylarımız yüzde 100'ün üzerinde arttı. Bunun göstergesi olarak, bu şehir bize güvenerek inandı. Şimdi aynı güvenle aynı inancı sizlerden tekrar istiyorum. Bu şehre farklı bir belediye anlayışı getirmek için, bu şehrin ihtiyacı olan sosyal belediyeciliği getirmek için bu şehrin en büyük sorunu olan sorgulanabilir şeffaf belediyeciliği getirmek için bir yola çıktık. Bu yolda sizin de desteklerinizi istiyoruz. Bizim amacımız ve hedefimiz bu şehri makam odalarında değil şehrin sokaklarında halkçı belediyeciliğin çatısı altında sosyal projelerle, asgari ücret ve altında geçim sağlayan vatandaşlara sosyal desteklerle, kadınlara ve çocuklara yapacağımız destekler, bu şehrin 5 yılını 10 yılını değil 50 yılını hedefleyen projelerle yola çıkmaktır. Bizim amacımız bu şehri bir adım ileriye taşımaktır. Hep beraber daha yaşanabilir daha güzel ve mutlu bir şehir oluşturmaktır."