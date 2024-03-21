CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bingöl ve Tunceli\'yi ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Bingöl ve Tunceli'yi ziyaret etti.
Seçim çalışmaları kapsamında Bingöl merkez, Kığı, Yayladere ve Adaklı ilçelerine ziyarette bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'nin adaylarına destek istedi.
Erol, yerel seçimlerin önemli bir umut ışığı olacağına Türkiye'nin en kısa sürede yaşadığı sorunlardan kurtulması adına bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi. Tunceli merkez ve Pertek ilçelerini de ziyaret eden Erol, hem merkezde hem de ilçelerde seçimden zaferle ayrılacaklarına inançlarının tam olduğunu belirtti.
Gürsel Erol'un seçim çalışmaları kapsamında Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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