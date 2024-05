CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce: Önümüzdeki dönem iktidara hazırlanacağız

Yerel

(ESKİŞEHİR) - CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği Pazar Toplantısı'na katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bundan sonraki görevimiz kurduğumuz bu Türkiye ittifakının etrafında herkesi birleştirmektir. Biz belediyeler olarak bunun için çok çalışacağız. Örgütümüzle beraber önümüzdeki dönem iktidara hazırlanacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'nin Eskişehir'deki ilk Pazar Toplantısı, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapıldı. CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Başkan Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilçe belediye başkanları, Belediye Meclis üyeleri, CHP ilçe başkanları, yönetimleri ve partililer katıldı.

Toplantıda partililere hitap eden Başkan Ünlüce, şunları kaydetti:

"ÖRGÜTÜMÜZLE BERABER ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARA HAZIRLANACAĞIZ"

"Seçim döneminde yaklaşık üç aylık süreçte bizi hiç yalnız bırakmayan, gittiğimiz her sokakta, her pazarda, her kahvede, her mahallede kırsaldaki köylerimizde hep yanımızda olan partilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet ben de yeni partiliyim. Hayatım devlet memuriyetiyle geçti. Ama buradan da adını anmak istiyorum. Sevgili eşim Aydın Ünlüce sayesinde sizler de beni bir aile gibi gördünüz. İlk günden itibaren bağrınıza bastınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar seçimde şunu fark ettim. Ben zaten uzun yıllardır aranızdaydım. Şunu gördüm ve bununla da gurur duydum. Eskiden belki yaşanmış kırgınlıklar, küskünlükler vardı. Ama bu dönemde herkes bunları unuttu. Kol kola girdi. Omuz omuza Eskişehir'de çok güzel bir mücadele verildi. Özellikle İl Başkanı'mızın o biraz önce bahsettiğimiz değişim rüzgarıyla o gençliği, ataklığı, yine Genel Merkez'imizde yaşanan o değişim rüzgarı hepimize sirayet etti. ve gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi hep eleştirildiği üzere bu sefer değişime karşı durmadı ve bu güzel değişimle beraber güzel bir dönüşüm de yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde hepimizin çok çalışacağına inanıyorum. Hani biz seçimlerde demiştik ya; kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız diye. Şimdi de diyoruz ki; çalışacağız, çalışacağız, çok çalışacağız. Genel Merkez'imiz, 'İşimiz gücümüz Türkiye' dedi ve biz de burada 'İşimiz gücümüz Eskişehir' dedik. Bütün ilçelerimizde bunu söyledik. Büyükşehir'de, Odunpazarı'nda, Tepebaşı'nda bunu söyledik. Ama en önemli vurgulardan bir tanesi Türkiye ittifakını kurmaktı. Biz bu seçime, geçen mayıs ayında yaşadığımız seçimin tam karşıtı olarak tek girdik ve bir ittifak yoktu. Ama Eskişehir'in her ilçesinde, her ilçe belediye başkan adayımız bu ittifakı başarıyla kurdu. Büyükşehir'de kuruldu ve Türkiye'de kuruldu. Artık bundan sonraki görevimiz kurduğumuz bu Türkiye ittifakının, hizmet ittifakının etrafında herkesi birleştirmek diyorum. Biz belediyeler olarak bunun için çok çalışacağız. Örgütümüzle beraber önümüzdeki dönem iktidara hazırlanacağız. O sloganı söyleyerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız."

CHP Grup Başkanvekili Günaydın da partisinin seçim başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

"HEP BERABER İLERİYE DOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu şüphesiz büyük bir başarıdır. Ancak farkındaysanız biz bunu hiçbir zaman bir zafer olarak tanımladık. Çünkü zafer savaşta kazanılır. Oysa bu ülkenin içerisinde verilmiş bir mücadeleydi. Bize oy vermeyen yurttaşlarımızı da başımızın üzerinde tutmaya ve onları kazanmaya gayret edeceğiz dedik. Seçimin üzerinden 35-36 gün geçti. Bir yurttaş açısından baktığımızda 'elim kırılsaydı da vermeseydim ya da ne iyi ettim de verdim' demesi için yeterli bir süredir. Peki bugün vatandaşın düşüncesi nedir? Bugün vatandaşın düşüncesi iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermişiz yönünde. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yapılan en güncel anketler Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugünkü oyunun yüzde 38'in üzerine çıktığını ve en yakın ikinci parti ile arasındaki farkın puana ulaştığını gösteriyor. Bu hepimiz için büyük bir gurur değil mi arkadaşlar? Evet ama aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Peki bu başarı nasıl elde edildi ve bu başarı nasıl sürdürülecek? Bunları çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlarımız ifade ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bunun seçimlere yansıdığını da görüyoruz. Ama şunu ifade edelim ki değişim sürecine oy vermeyen hiçbir arkadaşımızı da bir adım geride bırakmak gibi bir lüksümüz yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partililer hep beraber ileriye doğru yürümeye devam edeceğiz. Elbette sadece partimizi konsolide etmekle kalmayacağız. Beraberinde bize oy veren kitlenin de daha da artmasını sağlayacağız."