CHP Gençlik Kolları'ndan Bütçeye Tepki - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları'ndan Bütçeye Tepki

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CHP Gençlik Kolları, gençlerin ihtiyaçlarının bütçede göz ardı edildiğini belirtti.

19.12.2024 17:39
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(ANKARA)- CHP Gençlik Kolları, yurdun dört bir yanında eş zamanlı olarak yaptığı basın açıklaması ile 2025 yılı bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de gençlerin ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini belirtti. CHP Burdur Gençlik Kolları Başkanı Anıl Gün, "İktidarın tercihi yine gençler değil. Gençler için, öğrenciler için bu bütçenin özeti şudur: Günlük harcaması 21,5 milyon olan saray; gençlere 3 bin TL ile geçinin diyor. Her akşam yatmadan önce manda yoğurduna Medine hurması doğrayıp, içine kestane balı ve yulaf atmayı önerenler; gençlere bir simit bir çayla karnınızı doyurun diyor" dedi

CHP Gençlik Kolları, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de gençlerin ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini belirterek, yurdun dört bir yanında eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

CHP Gençlik Kolları, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Artvin'de KYK Sultan Erkek Öğrenci Yurdu önünden, Eskişehir'de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in de katılımıyla İsmet İnönü Caddesi'nden, Samsun'da ise KYK Samsun Kız Öğrenci Yurdu önünden iktidara seslendi.

CHP Burdur Gençlik Kolları Başkanı Anıl Gün, CHP Gençlik Kolları'nın eş zamanlı düzenledikleri basın metnini okudu. Gün, şunları söyledi:

"9 Aralık'tan bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Yarın oylamaya geçilecek. Bu oylamanın sonunda 1 yıl boyunca milletin bütçesinin nereye harcanacağına karar verilecek. Bütçe milletin bütçesi ve elbette gençlerin bütçesi. Meclise gelen bütçede gençlerin haklarına dikkat çekmek ve öğrencilerin sesine ses katmak için, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Bugün konuşmak zorundayız. Çünkü siyaset bütçe hakkı üzerine yapılır. Çünkü bütçe bir iktidarın tercihlerinin en açık göstergesidir. Bizler bu bütçeyi incelediğimizde şunu görüyoruz: Bu bütçede gençlere yer yok. Bu bütçede öğrencilere yer yok. Bu bütçenin, son 21 yılda milleti yoksullaştıran, gençleri işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten bütçelerden hiçbir farkı yok. İktidarın tercihi yine gençler değil. Gençler için, öğrenciler için bu bütçenin özeti şudur: Günlük harcaması 21,5 milyon olan saray; gençlere 3 bin TL ile geçinin diyor. Her akşam yatmadan önce manda yoğurduna Medine hurması doğrayıp, içine kestane balı ve yulaf atmayı önerenler; gençlere bir simit bir çayla karnınızı doyurun diyor. Yeni yurtlar inşa etmeksizin 4 kişilik odaları 6 kişiye, 6 kişilik odaları 8 kişiye çıkararak kapasiteyi artırdık masalı anlatanlar; gençlere koğuş sistemine razı olun diyor. Bugün buraya duymadığınız sesleri getirdik. Kulak tıkadığınız çığlıkları, yüz çevirdiğiniz yüzleri getirdik. Geçinemiyoruz diyen gençlerin sesi buradadır. Barınamıyoruz diyen öğrencilerin sesi buradadır. İhmalkarlıklarınız sonucu, düşen asansörde can veren Zeren'in çığlıkları buradadır. Cemaat yurduna mahkum bıraktığınız, baskılara dayanamayıp canına kıyan Enes'in yüzü buradadır. Bu sesleri, bu çığlıkları duyun. Bu yüzlere iyi bakın. Gençlerin talepleri tam da buradadır! Aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz.

"Özel yurtlara servet ödemek, cemaat yurtlarına muhtaç kalmak istemiyoruz"

Açıkça ifade ediyoruz; koğuş sistemine razı değiliz. Güvensiz yurtlarda, ihmalkarlıklarınız sonucu can vermeye razı değiliz. Sağlıklı beslenmek en temel hakkımız. Bugün KYK yurtlarının kapasitesi üniversite öğrencilerinin yalnızca 5'te 1'ine yetiyor. Özel yurtlara servet ödemek, cemaat yurtlarına muhtaç kalmak istemiyoruz. Güvenli, sağlıklı, insanca yaşanılabilir öğrenci yurtları hakkımız. 3 bin TL bursla, ders çalışmamız gereken gecelerde ayın sonunu nasıl getireceğimizi düşünmek istemiyoruz. Geçinebileceğimiz burslar hakkımız. Başka bir bütçe, başka bir gelecek mümkün. Gençlere değer veren, bu milletin kaynaklarını dar bir zümre için değil bu ülkenin gençleri için kullanacak bir irade mümkün. Bu ülkenin değerli gençleri, Sevgili arkadaşlarımız, Birlikte aşmamız gereken ortak dertlerimiz var. Güzel yaşamayı, kıymet görmeyi, geleceğimizi kurmayı hak ediyoruz. Bizi "ancak bu kadarının olabileceğine" inandırmak istiyorlar. Oysa gördük ki istenirse; Kaliteli yurtlarda 2 kişi kalmak da mümkünmüş. Kent lokantalarında uygun fiyata doymak da mümkünmüş. Festivaller ve şenlikler yapmak, birlikte neşelenmek de mümkünmüş. Daha çok burs, daha çok imkan, daha kaliteli kütüphaneler mümkünmüş. Kariyer fırsatlarını çoğaltmak hiç de zor değilmiş. Bunların hepsini yerel yönetimlerimizle başardık. Gençler için başka bir hayatın mümkün olduğunu gösterdik. ve artık bizler azla yetinmek istemiyoruz. Yerel yönetimlerde başardığımızı ülkemizde de başarabiliriz. Ülkemizi çok seviyoruz. Bu güzel ülkenin eşit ve onurlu yurttaşları olarak layık olduğumuz şekilde yaşamak istiyoruz. Dar bir zümrenin elinde çarçur edilen kaynakları, yeniden biz gençler için kullanacak iradeyi iktidara taşımak üzere sağlam adımlarla yürüyoruz."

CHP Gençlik Kolları\'ndan Bütçeye Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Gençlik Kolları'ndan Bütçeye Tepki - Son Dakika

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