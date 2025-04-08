CHP Genel Başkanı Özel: 'İsrail'in Suriye'deki adımlarını kabullenmemiz mümkün değil'

CHP Genel Başkanı Özel: " İsrail'in Suriye'de attığı adımları ve Türkiye'ye yaptığı tacizleri kabullenmemiz mümkün değil"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "İsrail'e verilen tavizleri, İsrail'in Suriye'de attığı adımları ve Türkiye'ye yaptığı tacizleri, Türkiye'nin de ona verdiği örtülü tavizleri kabullenmemiz mümkün değil" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP'nin Genel Merkez binasındaki görüşme sonrası iki genel başkan, gündeme ve görüşmeye dair ortak basın açıklaması düzenledi.

"Temel ayrım; siyasi ahlak ve siyasi etik"

Siyasi Ahlak Yasasını ilk savunan kişinin Davutoğlu olduğuna değinen Özel, "Serbest dolaşım için Avrupa Birliği kriterleri hazırlanmaya çalışılırken gelip de işin dayandığı yer Başbakan'ın da o dönemde ısrarla savunduğu Siyasi Ahlak Yasasıydı. Bugün bir sonraki halefine darbe yapan kişi, o dönemde de kendi halefine, genel başkanlığı bıraktığı kendisinden sonra seçilen kişiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendinden sonraki Başbakanı'na parti içi bir darbe yapmamış mıydı? Temel ayrım; siyasi ahlak ve siyasi etik. Benim aklımda o dönemden Davutoğlu'nun 'Hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim' dediği kaldı" diye konuştu.

"Gençler bir an önce serbest kalmalı"

Eylemlerin ardından içeri alınan gençlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Özel, "Genç arkadaşların bir an önce serbest kalması lazım. Biz burada bütün takdirleri gençlere sunuyoruz. Kendimizle övüneceksek onların böyle başarılı bir temsilcisini Parti Meclisimize rekor bir oyla seçen delegelerimizle övünmemiz lazım" dedi.

"İsrail'in Suriye'de attığı adımları ve Türkiye'ye yaptığı tacizleri kabullenmemiz mümkün değil"

CHP Genel Başkanı Özel, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, 'Makul olman gerekiyor' demesi üzerine Türkiye ve İsrail ilişkilerinde bir gelişme bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Trump'ın bu kadar bile olsa Netanyahu'ya 'makuliyet' dediği mesele eğer Filistin'de ateşkese hizmet edecekse bundan memnuniyet duyarım. Ama olması gereken ton bundan çok daha net ve çok daha serttir. Netanyahu, Amerika'nın seçim sürecini istismar ederek bir katliama girişmiştir, Trump'tan da yüz bulmuştur. Şimdi orada bir tehdide ve soykırıma devam etmektedir ve bir tehcire kalkışmaktadır. Trump da bunu yüreklendirmektedir. 'Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi' dedikleri mesele, ateşkesi ilan etsinler, bombardımanı durdursunlar, Filistinlilerin şehirlerine dönmesini ve evlerine dönmesini sağlasınlar tabii ki Türkiye ile İsrail'in ilişkileri normalleşsin. Ama aksi durumda Türkiye bu kadar katliam varken nasıl İsrail'le iyi ilişkiler kuracak Trump'ın Suriye planı üzerinden iyi ilişkiler kuracak? İsrail'e verilen tavizleri, İsrail'in Suriye'de attığı adımları ve Türkiye'ye yaptığı tacizleri, Türkiye'nin de ona verdiği örtülü tavizleri kabullenmemiz mümkün değil."

Davutoğlu ise siyasi yolsuzluklara karşı Meclis'te verilecek olası bir mücadeleye destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Bütün partilerin onayıyla kurulacak bir soruşturma komisyonu ile ayrım gözetmeden iktidar muhalefet bütün belediye başkanları ve geçmişte görev almış yetkililerle ilgili bir soruşturma komisyonu kuralım ve siyaseti tertemiz kılalım" ifadelerini kullandı.