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CHP Genel Başkanı Özel, Selçuk adayının tanıtım toplantısına katıldı

CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, projelerini açıkladı

İZMİR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projelerini açıkladığı lansman toplantısına katıldı. Özel, "Filiz Ceritoğlu Sengel, bundan önce Cumhuriyet tarihinde aday olmuş ve seçilmiş 6 kadın belediye başkanlarından biriydi. İzmir'deki bütün kadın adaylarımızı önce İzmir'deki kadınlarımıza sonra kadın haklarına saygılı centilmen erkeklere emanet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projelerini açıkladığı lansman toplantısına katıldı. Sengel'in projeleri video gösterimi eşliğinde sunuldu. gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özel, "Süleyman Soylu uzun süre İçişleri Bakanlığı yaptı. Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı. Bir tanesi Filiz Ceritoğlu Sengel, bir tanesi de Ekrem İmamoğlu. İkisiyle de özel uğraştı. Mahkemelere verdi. Ekrem Bey'e kumpaslar kurarak ceza aldırdı. Burada da Filiz'e kafayı taktı. 'Vay efendim nasıl Selçuk yerine Efes Selçuk der' diye. Süleyman Soylu'ya o gün söylediğimi bugün yine söyleyeyim, dediğimiz gibi diyelim, 'Filiz Başkan sen kimseden korkma, karıncanın kardeşi var o da Cumhuriyet Halk Partililerdir. 5 yıl önce elini kaldırdım beni pişman etmedi. Sizi de pişman etmedi. Selçuk'ta bir başka CHP adayı yok. Selçuk'ta CHP'nin adayı Filiz Hanımdır" dedi.

Mayıs ayında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olmak üzere iki ittifakın yarıştığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"İki ittifaktan da ayrılanlar oldu. Cumhur İttifakı'ndan Yeniden Refah Partisi ayrıldı. Birlikteyken ondan iyisi yok ama ayrılınca diyor ki 'ip cambazı, şantajcı.' Oysa bizden ayrılanlar var, ne diyoruz canın sağ olsun. Ben başka partiden bile bizden ayrılana canın sağ olsun derken, başka partilere dahi kötü söz söyletmezken kendimizden olan kimseye kötü sözüm olmaz. Fakat parti başka bir şeydir. Partinin gerçekleri vardır. Partinin yüzünü öne düşürmemiş, hiçbirimizi mahcup etmemiş, anketlerde yüksek memnuniyet oranıyla yeniden aday olmuş bir adayı vardır. Filiz Ceritoğlu Sengel'e sahip çıkmak her Atatürkçü'nün, CHP sevdalısının boynunun borcudur. O bundan önce Cumhuriyet tarihinde aday olmuş ve seçilmiş 6 kadın belediye başkanlarından biriydi. İzmir'deki bütün kadın adaylarımızı önce İzmir'deki kadınlarımıza sonra kadın haklarına saygılı centilmen erkeklere emanet ediyorum."

"Önümüzdeki sandıkta iktidara sarı kart göstermek"

Bundan sonraki süreçte daha çok birlikte olacaklarını aktaran Özel, "Türkiye'de yerel seçimlerin yerel adayları kadar bu seçimin geçen seçimden hemen sonra yapılması, 14-28 Mayıs'taki bütün umutlarımıza rağmen ortaya çıkan sonuçtan sonra olması, 4 yıl daha seçim olmayacak olması. Geneldeki ittifakın yerelden dengelenmeye ihtiyacı olması, bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda. Emekli, çiftçi, köylü, memur bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteyi size içirmesi gündeme gelecektir. Bunun önünde durmanın tek yolu önümüzdeki sandıkta iktidara sarı kart göstermek, kırmızı ışık yakmak. Bizi hesaba katmak zorundasın demek zorundayız" diye konuştu.

"Herkesi Türkiye İttifakı'nda birleşmeye davet ediyorum"

Cumhur İttifakı'na yönelik de eleştirilerde bulunan Özgür Özel, "Karşımızda bir ittifak var. Adı Cumhur İttifakı, görevleri korkutmak, tehdit etmek, şantaj yapmak, sindirmek. Biz kutuplaştıranlara inat kucaklaşmaya geliyoruz. Biz şeytanlaştıranlara inat kardeşleştirmeye geliyoruz. İttifakımız gücünü milletten renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır. Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı milli takım gol atınca sevinen herkestir. Kürt'üyle, Laz'ıyla, Türk'üyle, Çerkez'iyle, yerlisiyle, göçmeniyle, yüreğinde vatan millet bayrak sevgisi olan herkesi Türkiye İttifakı'nda birleşmeye davet ediyorum" diye konuştu.

2019'da belediyeyi devraldıklarında ciddi bir borç yükü altında olduğunu ifade eden mevcut Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel ise, şunları söyledi:

"Fakat hiçbir zaman bunu kendimize bahane etmediğimiz gibi bununla ilgili olarak da uzun uzadıya konuşmadık. Hep çalıştık, çabaladık çünkü bir amacımız vardı. O da Selçuk'un daha güzel yarınlara sahip çıkabilmesi ve daha güzel yarınlara emin adımlarla ilerleyebilmesiydi. Tam bunları yaşarken, belediyeyi bir nebze olsun rahatlatmışken pandemiyle karşılaştık. Hepimiz evimizdeydik, ölüm korkusunu yaşıyorduk. O sırada Selçuk Belediyesi'nin emekçileriyle birlikte, 'bizler acaba sizler için ne yaparız?' diye düşünürken, sizlerle dayanışmanın ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar kıymetli olduğunu anladık."

"Sadece tek yapmamız gereken 31 Mart'ta tekrardan seçilmem"

"Ekonomik krizle karşı karşıya kaldık ama biz dayanışma gösterdik" diyen Sengel, "Hep beraber bir yol yürüdük, sizlerle beraber. Yaralar oldu, sosyal yardımla o yaraları beraberce sardık. Çocuklar gıdadan eksik kalmasın diye gıda erişimini başlattık. Taşımalı eğitimden eksik kalmasınlar ve eğitimden eksik durmasınlar diye köylerden, Pranga Mevkii'nden, Arvalya Mevkii'nden çocukları hep birlikte taşıdık. Amacımız şuydu; geleceğe köprü atabilmek, geleceğe daha güvenli bir şekilde ilerleyebilmek. Şu anda biraz önce izlediğiniz o bütün projelerin hepsi hali hazırda bu geçtiğimiz 5 yıl boyunca yaptıklarımıza ek olarak hepsi uygulamaya hazır. Daha önemlisi AK Parti'nin rezil ettiği Selçuk Belediye bütçesinin düzeltilmiş haliyle hazır. Bizler seçimi atlattıktan sonra bütçesi hazır, uygulamaya hazır, hatta bir kısmı da uygulanmaya başlanmış, örneğin kreşlerimiz gibi, hepsi de uygulamaya hazır. Sadece tek yapmamız gereken 31 Mart'ta tekrardan sizlerin oylarıyla belediye başkanı olarak seçilmem" diye vurguladı.