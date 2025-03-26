CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Eleştiriler: İhanet ve Provokasyon İddiaları - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Eleştiriler: İhanet ve Provokasyon İddiaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e Eleştiriler: İhanet ve Provokasyon İddiaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye'yi uluslararası medya organlarına şikayet etmesinin, ülkeye ve millete yapılmış büyük bir saygısızlıktır olduğunu söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Özgür...

26.03.2025 12:10
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye'yi uluslararası medya organlarına şikayet etmesinin, ülkeye ve millete yapılmış büyük bir saygısızlıktır olduğunu söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Özgür Özel kendi ülkesine ihanet içindedir" dedi.

Özgür Özel'in yabancı medya kanallarına verdiği röportajda Tükiye'yi kötülemesinin büyük bir talihsizlik olduğunu belirten Gündüz, Özel'in kendi ülkesine ihanet içinde olduğunu söyledi. Gündüz, "Türkiye, güçlü bir hukuk sistemine, bağımsız yargıya ve milli iradeye sahip bir devlettir. Adaleti sadece kendi siyasi çıkarları doğrultusunda kabul edenlerin, yargı kararlarını yok sayarak sokak çağrıları yapması kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Amerikan CNN İnternational kanalına verdiği röportajda devletimizin itibarını zedelemiştir. Yaptığı bu durum kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukukun üstünlüğünü her şeyin önünde tutan, bağımsız mahkemelerce adil yargılama yapan, büyük bir devlettir. Devletimizi küçük düşürmeye çalışmakla Atatürk'ün kurduğu Partiye Özgür Özel ihanet etmektedir" dedi.

"Bu bir provokasyondur"

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Özgür Özel'in halkı sokağa çağırarak kaos ortamı oluşturma girişimi, Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini hedef alan bir provokasyon olduğunu belirten Gündüz, bu çağrılar sonucunda güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği ve 123 polisin yaralandığı, kamu düzeninin ise bozulduğunu söyledi. Gündüz, "Siyasi hesaplarla sokakları karıştırmaya çalışanlara devletimiz gereken cevabı vermiştir ve vermeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir dış güce hesap vermez, hiçbir yabancı medya kuruluşuna şikayet edilemez. Ülkemiz, bağımsız ve güçlüdür. Adalet, kişisel menfaatlere göre değil, hukukun üstünlüğüne göre işler" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Eleştiriler: İhanet ve Provokasyon İddiaları - Son Dakika

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