CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Yerel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki

Hatay'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırı, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki tarafından kınandı. Tiryaki, saldırının siyasi bir amaca hizmet ettiğini belirterek, bu tür olayların toplumda kutuplaşmayı artırdığını ifade etti.

05.05.2025 17:36  Güncelleme: 17:50
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Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterildi. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, "Bu saldırı şahsi bir saldırı değil siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesi, halkın umuduna yapılmıştır" dedi.

CHP Hatay İl Örgütü, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi. CHP Hatay İl Koordinasyon Merkezi'nde yapılan açıklamaya, parti yönetici ve üyelerinin yanı sıra Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de katıldı. Açıklamayı CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, ömrünü barış ve kardeşliğe adamış Sırrı Süreyya Önder'in sonsuzluğa uğurlandığını belirten Tiryaki, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Dem Parti'ye başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le yıllara dayanan hukukunun olduğu bu isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anmaya katılarak, son görevini yerine getirmiş, bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bugün de bu ülkenin kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiş, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu suç makinesi tarafından alçakça bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesi, halkın umuduna yapılmıştır. Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüktür. Aynı zamanda bu saldırı ülkeyi yıllardır öfke ile yönetenlerin; insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getirenlerin, her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür" şeklinde konuştu.

"Biz demokrasi dedikçe onlar karanlığı örgütlediler"

Bugün yaşananların bir tesadüf değil, uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucu olduğunu, her fırsatta "ya bendensin ya da düşmansın" diyenlerin toplumun ortak hafızasını tahrif eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekiyi suçlu gösteren bir anlayışın sonucu olduğuna vurgu yapan Hakan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Bu anlayışı temsil eden tek adam rejimi yıllardır toplumsal fay hatlarını karıştırarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri kimi zaman mezhepleri kimi zaman ise yaşam tarzlarına birbirine kırdırarak ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Bilinsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin kurucu partisi, biz bu toprakların en güçlü harcını, 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' ülküsüyle yoğurmuş bir geleceğin taşıyıcısıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız biz kardeşlik kazanacak dedikçe onlar saldırdılar, biz demokrasi kazanacak dedikçe onlar karanlığı örgütlediler ama unutmasınlar ki korkuyu yenecek olan haktır, nefrete yenecek olan sevgidir ve baskı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür."

"Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek tek bir günü yoktur"

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin bugünkü cenaze törenine ulaştığını; iktidarın kin ve korku siyasetinin hangi noktaya taşıdığını gösterdiğine dikkat çeken Tiryaki, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi bu karanlığa mahküm etmeye çalışanlara sesleniyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kuvayi milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleri, bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz. Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüze adayımızı yanımızda istiyoruz. Tüm halkımızı meydanlara dayanışmaya davet ediyoruz, bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiz, çünkü biz umudu büyütmeye memleketi zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş kuruluş irademizde milletimizdir. Yaşasın milletin iradesi yaşasın demokrasi mücadelemiz yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki - Son Dakika

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