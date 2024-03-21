CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Köyleri Ziyaret Etti

Yerel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kınık'ın köylerini dolaştı. Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılanan Tugay, 31 Mart'ta herkesin oyunu kullanmasını istedi. Sandıklara sahip çıkılmasının önemine de dikkat çeken Tugay, "Islak imzalı tutanaklarını bize gönderin. Biz sizin için koruyacağız. Sonra kutlamayı birlikte yapacağız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, dün akşam Kınık'ın köylerini gezdi. Köy sakinleriyle buluşan Başkan Tugay'ı, yurttaşlar büyük bir sevgiyle karşıladı. CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur, CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik ve CHP Kınık İlçe Başkanı Salih Barut'un da katıldığı ziyarette, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

"1 NİSAN'DA GÜZEL BİR HİKAYE BAŞLAYACAK"

1 Nisan sabahından itibaren kentin güzel bir sabaha uyanacağını ifade eden Başkan Adayı Cemil Tugay, "Görüyorum ve duyuyorum ki buraya bakanları getiriyorlar. Erzak verip vaatlerle seçmeni ikna etmeye çalışıyorlar. Ben biliyorum ki sizler kendi içinizden çıkan, dürüst ve çalışkan insanlara sahip çıkıyorsunuz. Onların hizmet kararlılığına inanıyorsunuz. Bu hikaye çok güzel başlayacak" dedi.

Herkese eşit şekilde yaklaşıp, hizmet edeceklerini vurgulayan Tugay, "1 Nisan'dan sonra bize oy versin vermesin kimseyi kimseden ayırmadan herkesi başımızın üstünde tutarak hizmet edeceğiz. Siz bizden isteyeceksiniz, talep edeceksiniz. Biz de yapacağız" diye konuştu.

"ISLAK İMZALI TUTANAKLARI BİZE GÖNDERİN"

Ekonomik krizden etkilenen yurttaşların bu duruma artık 'dur' demesi gerektiğini vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

"Kimse yoksul olmasın, sosyal yardımlara muhtaç olmasın. Bu ülkede tam 20 milyon insan bugün devletten üç kuruş yardım almaya çalışıyor. Buna 'dur' dememiz lazım. Bu milletin neyi eksik? Toprağı mı, kaynağı mı, aklı mı, çalışkanlığı mı? Neden doğru düzgün planlama yapamıyoruz? Neden yeni fabrikalar açamıyoruz? Neden kendi kıymetlerimizi değerlendiremiyoruz? Bunlar kötü yönetimden. Bu ülkeyi yönetenler, daha fazla nasıl kazanacaklarının hesabını yapıyor. Kimleri zengin ettiler? Hep sizin sahip olduklarınızı çaldılar. Türkiye'miz, İzmir'imiz, Kınık'ımız hal ettiği refaha kavuşacak. 31 Mart akşamı o sandıklara sahip çıkın. Islak imzalı tutanaklarını bize gönderin. Biz sizin için koruyacağız. Sonra kutlamayı birlikte yapacağız."

"31 MART'TA SANDIKTAN ZAFERLE ÇIKALIM"

Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik de yapacakları hizmetleri anlatarak, "Biz sizlerle varız, sizlerle güçlüyüz. Siz arkamızda durdukça, biz yıkılmayacak bir kaleye dönüşüyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur ise 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkmayı istediklerini belirtti.