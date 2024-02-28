CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı İYİ Parti\'den istifa edenlere rozet takma töreni düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İYİ Parti'den topluca istifa ederek kendi saflarına katılanlar için rozet takma töreni düzenledi. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, "Buradan diğer İYİ Partili arkadaşlarıma sesleniyorum. Kapımız da yüreğimiz de herkese sonuna kadar açık" dedi.
Rozet takma töreninde CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Başkan Ömer Günel ve parti yöneticileri tarafından İYİ Parti'den istifa eden 100 kişiye CHP rozetleri takıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde bir takım kesimler Kuşadası'nda CHP'yi yıpratmaya çalıştı. Kuşadası'nda resmen yalan rüzgarı estirdiler. Ancak yalancıların mumu yatsıya kadar yandı. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı ve Aydın İl Başkanlığı'na gönderdiği resmi rakamlara göre listede 135 istifa var. Bunların da en az 30 veya 40 tanesi de münferit istifalar. Kuşadası'nın karnı artık bu yalanlara tok. Bugün kentimizde 5 yıldır başarıyla çalışan bir belediye başkanımız var. Onun sayesinde partimize olan ilgi her geçen gün artıyor. 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız" dedi.
İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye geçen Belediye Meclis Üyesi Özgün Limoncu, "Buraya geldiğimizde kendimizi hiç yabancı gibi hissetmedik. Dolayısıyla ben de bugün kendimi yeni gelmiş gibi değil, partime geri dönmüş gibi hissediyorum. Bana destek olan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkanımız Ömer Günel ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel de, "Biz birinin elini tuttuğumuzda veya sıktığımızda bunu yüreğimizle yaparız. Türkiye'de CHP sadece bir siyasi parti değildir. Türkiye'de CHP, Cumhuriyetin ve demokrasinin yılmaz savunucusu ve teminatıdır. Baba ocağıdır. Biz gönüllerinizi fethetmek, yüzünüzdeki gülümsemeyi baki kılmak için CHP'de siyaset yapıyoruz. Ben buradan hala bize katılmayan İYİ Partili arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bugün adayınızın İYİ Parti için oy isteyip, yarın hangi partinin bayrağına selam vereceği belli değil. 1 Nisan sabahı seçimi kaybettiğinde hangi partiye gideceği de belli değil. Onun için ben nerede durduğunu bilen, neye hizmet ettiğini bilen ve ne için çalıştığını bilen CHP'nin adayı Ömer Günel'e oy verin diyorum. Kapımız ve yüreğimiz sonuna kadar herkese açık. Biz herkesin oyuna talibiz" dedi.
CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen rozet takma törenine CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Eren Erdem, Kuşadası belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı İYİ Parti'den istifa edenlere rozet takma töreni düzenledi - Son Dakika
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