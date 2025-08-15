CHP'li Akay'dan Düzce'deki Depremzedelere Camii ve Konutlar İçin Tamamlama Çağrısı - Son Dakika
CHP'li Akay'dan Düzce'deki Depremzedelere Camii ve Konutlar İçin Tamamlama Çağrısı

15.08.2025 18:03  Güncelleme: 18:07
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Düzce'nin Çilimli ilçesindeki deprem sonrası yarım kalan cami, konut ve dükkanların bir an önce tamamlanmasını isteyerek, esnaf ve halkın mağduriyetine dikkat çekti.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Düzce'nin Çilimli ilçesinde deprem sonrası yapımı yarım kalan cami, konut ve dükkanların tamamlanması çağrısında bulundu.

Akay, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde yıkılan Çilimli'deki cami alanında incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, caminin halen tamamlanmadığını belirten Akay, "Bölgede cami yok. Vatandaşlar namazlarını belediyenin sosyal tesislerinde kılmak zorunda kalıyor." dedi.

Depremde ağır hasar gören dükkan ve konutların boşaltıldığını, bölgenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini aktaran Akay, "Konut ve dükkanlar 31 Aralık 2023'te teslim edilmek üzere yıkılmış. Ancak yaklaşık 60-70 esnaf halen konteynerlerde yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bazı hak sahiplerine şehir merkezinden uzak bölgelerden yer verildiği şikayetlerinin de kendilerine iletildiğini söyleyen Akay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a buradan çağrı yapıyorum. Bu bölgeye gereken önemi verin. Esnaf ve halk mağdur durumda. Yerlerini bir an önce teslim edin." diye konuştu.

Akay, bölgede defalarca müteahhit değişikliği yaşandığını, hak ediş sorunları varsa gerekli ödeneklerin bütçeden ayrılması gerektiğini belirterek, "Taahhüt edilen süre Aralık 2023'tü. Süre doldu. Bu binaları, dükkanları ve camiyi bir an önce hizmete açın." ifadelerinikullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

