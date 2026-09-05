CHP\'li Alp Digor: Türkiye\'yi çatışmalı ortamdan kurtaracağız

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Türkiye olarak, yeni bir başlangıç yapacağız. Bu başlangıçta birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok şefkat göstereceğiz. Hepimiz birbirimize sarılacağız ve Türkiye'mizi inşallah bu çatışmalı ortamdan kurtaracağız." dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partisinin Digor İlçe Başkanlığı'da açıklamlarda bulundu. Alp, Türkiye'de toplumsal barışın tesis edilmesi için milli birliğin ve dayanışmanın güçlendirilmesi için gösterdikleri çabaların mecliste yasal bir zemine oturduğunu söyledi. Genel seçimlerde, seçim kampanyası yaparken Digor'da verdiği "barış" sözünü tuttuğunu vurgulayan Alp, şöyle konuştu:

"Türkiye'de toplumsal barışımızın tesis edilmesi için milli birliğimizin, dayanışmamızın güçlendirilmesi için gösterdiğimiz çabalar mecliste bir yasal zemine oturdu. Anadolu'da bu yasanın halkımıza izah edilmesi ve anlatılması için gezilerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de Türkiye'de 50 yıl süren çatışmalı ortamın en çok acısını çeken ilçelerimizden biri olan Kars'ın Digor ilçesindeyiz. Digor halkı çok büyük acılar yaşamış bir halkımız. Hatta 1993 yılında maalesef acı bir olay yaşandı. 17 vatandaşımız burada kurşunlara hedef oldu. 63 vatandaşımız yaralanmıştı. Büyük bir insan hakları ihlali oldu. Büyük acılardan sonra bugün Türkiye'de barışı tesis etmeye çalışıyoruz. Umuyoruz ve buradan Kars halkı olarak Digor halkı olarak çok güçlü bir şekilde destek veriyoruz ki; Türkiye'de bu tür olaylar inşallah sona erecektir.

2023 seçimlerinde başkanlarım da burada, biz burada seçim kampanyası yaparken Digor halkına bir söz vermiştim. Hatta Kürtçe konuşmuştum. O zaman 'Meclise gittiğim zaman Kürt sorununda ben de çözümün bir parçası olacağım demiştim. Digor halkının sorunlarını Meclis'te dile getireceğim. Kürt sorunun çözümü için çabalayacağım' demiştim. Çok şükür bugün o çabalar bir önemli bir merhale kat etmiştir. Ben halkıma verdiğim sözü tutmuş olmanın gururuyla tekrar o sözü verdiğim Digor ilçemize geldim. Türkiye olarak, yeni bir başlangıç yapacağız. Bu başlangıçta birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok şefkat göstereceğiz. Hepimiz birbirimize sarılacağız ve Türkiye'mizi inşallah bu çatışmalı ortamdan kurtaracağız.

Cezaevlerinde çok sayıda Digorlu hemşerimiz var. Ceza almış olup da bu yasanın uygulanmasını bekleyen çok sayıda hemşerilerimiz var. Öyle umuyoruz ki, bu yasa uygulandığı zaman onlar da ailelerine kavuşacaklar. Bu barış çabasını Digor'dan her partiden sürece katkı sunan arkadaşlarımız var. Elbette, bu yasaya 'hayır' demiş olmanın elbette ki bir siyasi maliyeti olacak bazı partiler için. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi tavizsiz ve tereddütsüz bir şekilde Türkiye'nin toplumsal barışından yana olmuştur."