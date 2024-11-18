CHP\'li Milletvekili Tahtasız, Daire Müdürlerini Eleştirdi

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Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) – Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan Yemde Birlik ve Zirai Mücadele Projesi kapsamında yapılan toplantıya çağrılmadığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "AK Parti İl Başkanı gibi çalışan daire müdürlerini kınıyorum" dedi.

Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan Yemde Birlik ve Zirai Mücadele Projesi kapsamında yapılan toplantıya CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin tarafından davet edilmemesi üzerine Cumhur İttifakı mensupları ve Tahtasız arasında tartışma yaşandı.

Toplantıda kürsüye gelen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Tabii ki ben burada siyaset yapmayacaktım ama başka milletvekili arkadaşlarımız, bu Çorum'un dört tane milletvekili var. Tüm milletvekillerime davetiye gidecek. Burada olur olmaz bilmem. Ama lütfen daire müdürlerine rica ediyorum. Kendisini iki defa aramama rağmen, hala aynı hatayı yapıyor. Siz 86 milyonun dediğim gibi bende dahil, buradaki devlet görevlilerinin hepsi aynı maaşı alıyor" dedi.

AK Partili İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise Tahtasız'a cevap vererek, "Burada çok güzel hizmetlerin açılış programına gölge düşürüyorsunuz. Konuyu başka yerlere çekiyorsunuz. Yapılan hizmetleri gölgeye düşürüyorsunuz. Bize dinlemesini bilin diyorsunuz ama siz konunun dışında tarımsal hizmetlere bu sene para ayırıyoruz" diye konuştu.

"Anayasa'da belirtilen yüzde 1'i vermiş olsa iktidar, çiftçi 690 trilyon destek alacak"

Sözlerine devam eden Tahtasız, "Yüzde 1'i almış olsa 690 trilyon destek alacak bu çiftçi ama verdiğiniz destek 125 trilyon. Bunu da söyleyelim. Arkadaşlar, bu ürünleri, bu projeyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ama kimseyi ayırt etmeden davet etmeniz gerekiyor doğru mu? Doğru mu başkan? Sayın il müdürüm doğru mu?" dedi.

Başkan yardımcısından milletvekiline üslup hatırlatması

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise konuya dahil olarak, Tahtasız'a üslup hatırlatması yaptı. Bunun üzerine Tahtasız, "Ben usulü de biliyorum, üslubu da biliyorum. Senin haddin değil, başkan yardımcım senin haddin değil, o konuyu konuşmak senin haddin değil. Ben bu milletin verdiği oylarla milletvekili seçildim. Ben bu milletin temsilcisiyim. Hangi daire müdürü, hangi müdürlük AK Parti il başkanı gibi davranırsa ben onun karşısındayım. Ben arkadaşlar nerede ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Nerede ne konuşacağımı da çok iyi biliyorum" şeklinde karşılık verdi. Tahtasız sözlerine şöyle devam etti:

"Ben millete ayar vermeye çalışmıyorum. Burada sadece haddini bilmeyen bazı daire müdürlerini uyarıyorum. Uyarmak da zorundayım. Millet adına uyarıyorum ben. Burada Çorum'un dört milletvekili var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer biz birlik olursak, tüm bakanlara beraber gidersek, dört milletvekili, valimiz, belediye başkanımız, bunu defalarca anlattım. Hangi kurumla alakalı gideceksek ticaret sanayi odamız gelsin, damızlık birliğimiz gelsin. Hep beraber gidelim. Yani bu bakanlar sadece AK Parti'nin bakanı mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı. Ama maalesef maalesef diyorum sayın valimiz, Ankara'ya geliyor, üç, dört tane belediye başkanıyla iki tane milletvekiliyle, bu Çorum'un dört milletvekili var arkadaşlar. Bunu kabul edeceksiniz. Buranın dört tane milletvekili var ve biz hepimiz de bu Çorum'un yararına çalışıyoruz. Çorum hepimizin bu ülke hepimizin biz birlik olursak, büyürüz. Ama birilerini dışlayarak büyüyemeyiz.

Millet bana yetki verdi. Ben o yetkiyi kullanıyorum arkadaşlar. Millet bana hakkını arama yetkisi verdi. Ben bu milletin hakkını arayacağım. Hem mecliste arayacağım hem Çorum'da arayacağım. Bu anlamda da daire müdürlerinden de işini öz veriyle yapanlara da saygı duyuyorum. Başım gözüm üstüne. Ama AK Parti İl Başkanı gibi çalışan daire müdürlerini de Çorumlunun huzurunda kınıyorum."