Kurt: Kılıçdaroğlu kurultayı kabul edecek, parti normalleşecek

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayı kabul edeceğini belirterek, "Genel Merkez istediği kadar başka şey söylesin. Kemal Bey burada olağanüstü kurultayı kabul edecek. Bir an önce kurultay yapılacak ve o kurultayla parti normalleşecek" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, partisi içinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tedbir kararı nedeniyle kurultayın yapılamayacağı yorumlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kurt, şunları söyledi:

"Bu yanlış. Tedbir kararı var, kurultay yapılamaz diye bir şey yok. Tedbir kararı vermekle dava sonuçlandı. Yargıtay bundan sonra mevcut Özgür Özel yönetimi lehine bir karar verirse ne olacak? Dava bitmiş. Tedbir kararı davayı bitirdi. Yanlış olan o. Yoksa tedbir kararı varken, kurultay yapılır mı, yapılmaz mı bu niyete bağlı. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başından beri şunu deseydi: 'Kardeşim şaibe filan yok. Ben kurultay sonucunda kaybettim. Delegenin iradesine saygı gösteriyorum. Böyle bir görevi de kabul etmiyorum' deseydi, olurdu. Kemal Bey şikayetçi değil, güya, davacı değil. Ama şimdi gitti koltuğa oturdu. Beni ilgilendirmez diyemedi. Diyemediği için bu işler oldu. Bu da bir iş birliğinin varlığını ortaya koyuyor."

"BU KARGAŞA CHP'YE PUAN KAYBETTİRİR"

Kargaşalı görüntünün CHP'ye puan kaybettirebileceğine dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Şu anda çok kötü bir pozisyonda CHP. Fiilen ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafın çok güçlü bir tarafın çok zayıf olması önemli değil. Önemli olan, CHP'nin bölünmüş olması. ve CHP'nin bu bölünmüş olmasından yararlanan kim? Yararlanan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda ben karışmıyorum, parti içi meseledir filan dese de onun denetiminde gerçekleşen bir olay olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel'in elinde TBMM CHP Grup Başkanlığı diye bir makam var. Bu önemli bir konum. Bu konum Özgür Özel'i siyasetin dışında tutmaz. Dolayısıyla Özgür Özel çıkıp her gün TBMM'nde CHP adına istediği gibi konuşabilir. CHP'nin politikalarını Meclis açısından net olarak belirleyebilir. Kemal Bey de öteki tarafta söyler. Bu kargaşa CHP'ye puan kaybettirir."

"BU AKIL PARTİYİ BİTİRMEYE YÖNELİK BİR AKIL"

Özgür Özel'in konumunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun değiştirme şansının olmadığını kaydeden Başkan Kurt, şöyle devam etti:

"CHP TBMM Grup İç Yönetmeliği diye bir belgemiz var. Bu yönetmeliğe göre genel başkanın grup çalışmalarında milletvekili olmadığı sürece hiçbir yetkisi, etkisi yok. Şu anda grup başkanı kendi içinde seçilir ve kendi politikalarını kendi oluşturur. Hangi komisyona kim girecek, partinin tavrı ne olacak tamamen grubun kararına bağlıdır. Genel merkez istediği kadar başka şey söylesin. Dolayısıyla bu insanlara güvensizlik verir. Kemal Bey burada olağanüstü kurultayı kabul edecek. Bir an önce kurultay yapılacak ve o kurultayla parti normalleşecek. Dikkat ederseniz Parti Meclisi'ni toplayamıyor. Çünkü çoğunluğu sağlayamayacak. TBMM grubunda 111 milletvekili imza verdi, biz buradayız dedi. O zaman? Israr etmenin anlamı ne? Böyle devlet aklı olmaz. Bu akıl partiyi bitirmeye veya bizim siyasi konumumuzu yok etmeye yönelik bir akıldır."

"KILIÇDAROĞLU, AK PARTİ'NİN YARGISI KÖTÜ DİYE 500 kİLOMETRE YÜRÜYEN ADAM"

Mutlak butlana ve parti içinde yaşanan gelişmelere karşı sessiz kalan ya da tarafsız olduğunu söyleyen CHP'lilere tepki gösteren Kurt, şu görüşleri dile getirdi:

"Ben Jale Hanımla (CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü) ilgili özel bir değerlendirme yapmak istemem. Başından beri tavrı belli. Burada 'ben tarafsızım, ben CHP'liyim' filan demek topu taca atmaktır. Parti bitmek üzere. Bir taraf olacaksınız. ya bu taraftan ya bu taraftan. Partiden taraf diye bir şey yok. Çünkü parti şu anda Kemal Kılıçdaroğlu. Ama taban Özgür Özel. İkisinden birini seçeceksiniz. 'Ben karışmıyorum' ya da 'ikisinde de yokum' demek bence siyasi anlamda doğru bir yaklaşım değil. Eskişehir'de de bu konuda tarafsız gibi durup da 'acaba bana bir şey düşer mi' noktasında olan arkadaşları kınıyorum. Tavır koyacak doğru mu değil mi. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yargısı kötü diye 500 kilometre yürüyen adam. Şimdi o yargının verdiği kararla CHP koltuğunda oturmayı içine sindirebiliyorsa ben onu desteklemem. Bunu destekleyen arkadaşlara da sorarım, hangi mantıklı gerekçeyle oradasınız? Onlar da ona cevap veremez. Eskişehir'de bir destek görmüyorum. Eskişehir'in büyük çoğunluğu özellikle parti içinde etkili olan taban Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor."

"YÜZDE 25'LİK CHP HERKESİ MUTLU ETSİN DİYENLER HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Bu saatten sonra bu aşamayı kabul edenler her şeyi yapabilir. Görevden alır. Zaten temel hedefleri sanıyorum görevden almalarla, belki de örgütü tümden kapatmakla, üyeleri sıfırlamakla filan farklı şeyler düşünüyorlar. Bizi tasfiye edip kendileri dikensiz gül bahçesinde yaşamak isteyebilirler. Küçük olsun benim olsun, yüzde 25'lik CHP herkesi mutlu etsin diyenler her şeyi yapabilir. Bu tercihtir. Biz, ben özellikle disiplin olaylarına alışık bir kişiyim. Üç, dört kere disipline gittim, tedbirli olarak da gittim. Yine gideriz, yine geri geliriz. Dönüp dolaşıp döneceğimiz yer baba ocağı CHP. Ama burada herkes tarihi sorumluluğunu bilerek hareket etmesi lazım."