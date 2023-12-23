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CHP Lideri Özel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Lideri Özel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

23.12.2023 - 23:15,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın anma töreninin ardından Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. CHP Lideri Özel'e ziyaretinde, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeybek eşlik etti.

Ziyarette Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Lideri Özel'e göreve geldikleri günden itibaren geçen 5 yıllık süreçte hayata geçirdikleri projeleri ve 'Yarının Buca'sı için hedeflerini anlattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, Erhan Kılıç'ın 5 yılda yaptığı projeleri ilgiyle dinledi.

CHP Lideri Özel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç\'ı Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA
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