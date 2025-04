CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Ya İddiaları Ortaya Koyup Ekrem Başkanı Yargılarsınız ya Da Siyasi Olarak Hesaplaşmanın Bedelini Halk Verir"

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Borçka İlçe Örgütü'nün Borçka Meydanı'nda başlattığı imza kampanyasını ziyaret eden CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, " Türkiye'de daha iddianamesi olmayan, gizli tanıklarının ağaç isimleriyle adlandırılmış kimlikleri olan, gerçekçi olmayan iddialarla ne yazık ki Ekrem Beyi ve diğer belediye başkanlarımızı esir tutuyorlar" dedi.

Artvin Borçka'da Cumhuriyet Halk Partisi Borçka İlçe Başkanlığı, Borçka Meydanı'nda " Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük İçin Bir İmza da Sen At" standı kurarak, İmamoğlu'nun tutukluluğuna karşı bir kampanya başlattı. İmza standını Rize CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ardanuç'un eski Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Gerçekçi olmayan iddialarla ne yazık ki Ekrem Bey'i ve diğer belediye başkanlarımızı esir tutuyorlar. Şu anda Türkiye'deki durum budur" dedi. Ocaklı, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ekrem Başkanı ve Diğer Belediye Başkanlarımız Şu Anda Esir Tutuluyor"

"Türkiye'de daha iddianamesi olmayan, henüz gizli tanıklarının ağaç isimleriyle adlandırılmış kimlikleri olan ve gerçekçi olmayan iddialarla ne yazık ki Ekrem Bey'i ve diğer belediye başkanlarımızı esir tutuyorlar. Şu anda Türkiye'deki durum budur. Peki, ne oldu? Gördük, 1 milyon 700 bin üyemizin neredeyse tamamı oy kullandı. Yetmedi, onun on katı kadar insan sandığa gitti, gönüllü sandığında Cumhurbaşkanı adayı olsun dedi. Ama bu tutuklamaları korkularından yaptıklarını biliyoruz. Boykota karşılık boykot edilen yerlere gitmelerinden belli oluyor bu durum. Şundan korkuyorlar: Ekrem Başkan herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olursa, asla kazanma şansları yok. Bu, kabuslarındandır. O yüzden ben iddia ediyorum; diyorum ki, biz Türkiye'de en fazla 3 ay içinde, üniversitelerimizde, öğretim üyelerimizle, sendikalarımızla, diğer STK'larımızla, ziraat odalarımızla kim varsa ayakta olacağız.

"Derhal seçim kararı alın, kazanan Türkiye olsun"

Kim varsa, bu iktidara hemen seçim takvimini hazırlamak üzere baskılar yapacak, bütün illerde Türkiye'yi ayağa kaldırarak seçim kararı aldıracağız. Bunun kurtuluşu yok. Aynı zamanda Batı dünyasından da bu tazikler zaten görülüyor. Şu anda Türkiye, 35 milyar dolar civarında bir zarara uğramış durumda. İki yıl boyunca yaptıkları, öğlen bir öğün yemek vermekten kaçındıkları, tasarruf ediyoruz diyerek öğrencilere yemek vermeyip servisleri kaldırdıkları bütün tasarruflar, son bir ayda silindi gitti. Enflasyon tekrar yüzde 89'a yükseldi. Dolayısıyla Türkiye'yi ekonomik olarak uçuruma sürükleyen iktidara ve Cumhurbaşkanına çağrımı burada yinelemiş oluyorum: Derhal seçim kararı alın, kazanan Türkiye olsun. Buna kimse itiraz etmez ama seçim kararı almazsanız, Türkiye ayakta kalacak. Burada verdiğiniz zararın bedelini, Türkiye'ye bu zararı meydana getirenler olarak yargı önünde hesabını soracağız.

Bugün Borçka'dayız. Her yerde görüyoruz, imzalara olan ilgi inanılmaz büyük. Cumhurbaşkanı adayımız olarak Ekrem Bey'in salıverilmesini, adil yargılanmasını, televizyonlarda bunun bütün halk tarafından takip edilmesini istiyoruz. Eğer gerçekten ekonomik ilişkileri varsa, bunu belgeleriyle ortaya koysunlar. Yoksa, meşeymiş, çınarmış, bilmem neymiş. Bu insanların filan yerlerden duyduğumuza göre söyledikleri iddialarla bir yargılama olmaz. Bu, olsa olsa çok kötü bir senaryo olur. O yüzden ya yargılamayı açık şekilde yapacak, iddialarınızı ortaya koyacak biçimde devam edersiniz, ya da bırakırsınız. Ekrem Başkan'ı o zaman siyasi olarak hesaplaşmanın bedelini halk verir. Kim haklıysa da halk onun yanında yer alır. Bugün Borçka'da çok güzel bir gün geçirdik, Artvin'de de çok güzel bir gün geçirdik. Ben inanıyorum, 2-3 ay içinde Türkiye seçim kararını alacak ve kazanan Türkiye olacak" dedi.

"Şuan 30 Milyonluk Prova"

Bir önceki dönem Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de şunları söyledi:

"Türkiye şu an gizli tanıklarla idare ediliyor ama halkla birlikte Türkiye'nin her yerinde açık tanığız, açık şahidiz. İmamoğlu'nu ve Türkiye'yi biliyoruz. Bizim şahitliğimiz açıktır, nettir. Değerli vekilimiz erken seçimden söz etti ki bu doğrudur, biz de katılıyoruz. Demek ki şu an yaptığımız 30 milyonluk bir provadır, aslı da geliyor" açıklamasını yaptı.

"O duvarlar, vız gelir bize vız"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bugün Borçka'dayız. Sevgili Ekrem Başkan'a, sevgili Ekrem Yoldaş'a ve diğer tutsak, esir kalmış yoldaşlarımıza Borçkalı gençlik diyor ki: 'O duvarlar, o duvarlar vız gelir bize vız, Silivri'nin duvarlarını yıkıp sizi oradan alıp Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşlarınıza devam edeceğiz' diyoruz."

Borçka CHP İlçe Başkanı Hüseyin Merttürk'te herkesi Ekrem İmamoğlu için imza atmaya davet etti.