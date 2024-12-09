CHP Milletvekili Veli Ağbaba'dan Cemevi'ne Minibüs Bağışı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Veli Ağbaba'dan Cemevi'ne Minibüs Bağışı

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İzmir Torbalı Belediyesi tarafından İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'ne bağışlanan minibüs, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından Vakıf Başkanı Ergun Tuluk'a teslim edildi. Tuluk, bağış için teşekkür etti ve aracın hayırlı olmasını diledi.

09.12.2024 00:20  Güncelleme: 00:45
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(MALATYA) - İzmir Torbalı Belediyesi'nin İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'ne bağışladığı minibüsü CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Vakıf Başkanı Ergun Tuluk'a teslim etti. Tuluk, yapılan bağış için teşekkür etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Torbalı Belediyesi'nin İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'ne bağışladığı minibüsü Vakıf Başkanı Ergun Tuluk'a teslim etti. Ergun Tuluk, "Böyle bir anlamlı güzel günde sayın vekilimizin, sayın il örgütümüzün vakfımıza bağışlamış oldukları hizmet aracının bizi ne kadar onurlandırdığını ne kadar ihtiyacımız olduğunu cümle canlar biliyor bu uğurda sayın vekilimize sayın il yöneticimize hepsinin hayırları kabul olsun göğsümüzü kabarttıklarını huzurlarınızda söylemek istiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar." dedi.

Aracın hayırlı olmasını dileyen Veli Ağbaba şöyle konuştu:

"Güle güle kullanın hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanın, iyiliğe vesile olmayı temenni ediyorum. Ayrıca Barış Yıldız'a teşekkür ediyorum. Onun da emeği çok aracının kazandırılmasında emeği çok. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Sayın Ali Gökçek'e teşekkür ediyoruz. Onun büyük emekleri var. Torbalı belediye başkanımız sevgili Övünç Demir başkana teşekkür ediyorum."

CHP İl Başkanı Barış Yıldız, güzel bir iş yaptıklarını belirterek, "Bugün gerçekten anlamlı güzel bir iş yaptık. Vakfımız yalnızca burada değil, Malatya'daki diğer köylere ve çevredeki bölgelerde de cem hizmetini ulaştırmaktadır. İstanbul Milletvekilimiz Ali Gökçek'in girişimiyle İzmir Torbalı Belediye Başkanımız Sayın Övünç Demir'in de katkılarıyla bu aracı vakfımıza kazandırmış olduk. Hayırlı günlerde kullansınlar. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili Veli Ağbaba'dan Cemevi'ne Minibüs Bağışı - Son Dakika

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