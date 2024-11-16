CHP Milletvekilleri Aksaray'da Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri Aksaray'da Çiftçilerle Buluştu

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CHP milletvekilleri Aykut Kaya ve Ali Haydar Hakverdi, Aksaray'ın Yeşiltepe kasabasında çiftçilerin pancar üretiminde yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Çiftçiler, üretimlerinin kuruyup zarara uğramaması için yetkililerden destek istedi.

16.11.2024 14:24  Güncelleme: 14:41
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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi, Aksaray'ın Yeşiltepe kasabasında çiftçilerle bir araya geldi. Kaya, "Burası pancar üretimi yapan bir bölge, ancak şu an yaklaşık 50 ton pancar çiftçilerin elinde kalmış durumda. Burada çiftçilerin tek geçim kaynağı bu pancar. Eğer bu pancarlar alınmazsa, kuruyacaklar ve hepsi zarar edecek. Ülkenin sağlıklı bir tarım politikası yok" dedi.

CHP milletvekilleri, il gezilerine devam ederek vatandaşın sorunlarını dinliyor. Program kapsamında CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi, Aksaray'ın Yeşiltepe kasabasında çiftçilerle bir araya geldi.

"Pancarlar bekledikçe 10 tondan 7 tona düşüyor"

Ürettiği pancarı elinde kalan Aksaraylı çiftçi, "Bizlere, 'elimizde olmayan sebeplerden dolayı gelemiyoruz' diyorlar ancak bu da mağduriyet yaratıyor. Pancarlarımız kuruyor. 10 ton gelecek pancar, 7 tona düşüyor. Bizim bir şefimiz var, o da '3 gün sonra, 5 gün sonra geleceğim' diyor. Köydeki herkes mağdur, buradaki tüm köy geçimini pancardan sağlıyor" dedi.

Bir diğer çiftçi Bayram Ay ise şu şekilde konuştu:

"Burada ne buğday ne de ayçiçeği yetiştirebildik. Ellerinden gelse, pancarları da siloya dolduracaklar ama silolar dolmuş, 'almıyoruz' diyecekler. Bu durum Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Ayçiçeğinin kilosunu 50-60 liraya beklerken, 20 liraya vadeli verdik, bir de paramızı alamıyoruz. Tüccarların tamamının kaçtığını söylüyorlar. Pancarlarımız silolarda yandı. Kamu da zarar gördü, çiftçi de. Yüzde 30 zararımız var, pancarlarımız bir aydır tarlada yatıyor. Çiftçi zaten zararda, işçiye ödeme yapacak gücümüz kalmadı."

"Çiftçiler, nakliye parası altında eziliyor"

Eski Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik ise şunları söyledi:

"Geçen yıllarda, çiftçiler ürünlerini belirlenen tarihlerde teslim edebilmek için erken hasat yaptı. Ancak yağışlar erken geldiği için ürünlerinde yüzde 20-30 civarında kayıplar yaşadılar. Üstelik cebinden nakliye masrafı da çıkardılar. Özel kamyonlarla taşınan ürünler, kasabaya getirilip fabrikaya gönderildi, bu da ciddi bir nakliye kaybına yol açtı. Aynı sıkıntıların yaşanmaması için çiftçiler ürünlerini yaklaşık bir ay önce söktüler. Ancak bu da yüzde 20-30 kayba neden oldu çünkü ürünler kurudu ve deforme oldu. Bu kayıp küçük bir şey değil. Çiftçiler bu şekilde ürün teslim edemezse ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Erken yağış gelirse, kayıp daha da büyük olacak. Belki de 'getirin teslim edin' diyecekler ancak nakliye sorumluluğu çiftçiye yüklenirse, bu insanlar tamamen mağdur olacak."

"Ülkede çiftçilik yapmak zor, sözünüzü yerine getirin"

Antalya Milletvekili Aykut Kaya, çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti dile getirerek şu çağrıda bulundu:

"Buradan yetkililere sesleniyorum: Bu insanlar bizim vatandaşlarımız, başka bir ülkenin vatandaşları değiller. Dolayısıyla, vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri yerine getirin, onları mağdur etmeyin. Burada çiftçilerin tek geçim kaynağı bu pancar. Eğer bu pancarlar alınmazsa, kuruyacaklar ve hepsi zarar edecek. Zaten ülkemizde çiftçilik yapmak çok zor. İnsanlar bu işten zar zor geçiniyor, bu tür sorunlarla daha da yıpranıyorlar. Ülkenin sağlıklı bir tarım politikası yok. Tarımda reformdan bahsediyoruz ama bu insanların tek geçim kaynağı bu iş. Üzülmesinler, mağdur olmasınlar. Meclis'e döner dönmez, vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Şeker Fabrikası'nın da taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle iktidar, vatandaşına sahip çıkmalıdır. Çünkü yetki onlarda, güç onlarda. Biz muhalefet olarak, görevimiz vatandaşın sesini duyurmak ve sorunlarının takipçisi olmaktır. Ancak bu sorunların çözülecek olması, iktidarın sorumluluğundadır. İktidara sesleniyorum; koltuklarınızdan inin, gelin ve buradaki vatandaşları dinleyin. Sorunları yerinde görün ve çözüm üretin. Ankara'dan bakarak sorunları çözemezsiniz."

CHP Milletvekilleri Aksaray\'da Çiftçilerle Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekilleri Aksaray'da Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika

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