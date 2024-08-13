CHP Milletvekilleri Yaralanan Vatandaşları Ziyaret Etti

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(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Arda K. isimli şahsın çay bahçesinde yaraladığı vatandaşları Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Çakırözer, " Hepimizin üzerinde düşünmesi gereken gençlerimiz nasıl bu noktaya geliyor. Bence bu konunun herkes tarafından araştırılması gerekiyor" dedi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi ve ardından tutuklandı. Olayın ardından iki yaralı en yakındaki Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, hastaneye giderek, yaralıları ziyaret etti. Doktorlardan da yaralıların durumları hakkında bilgi alan CHP'li vekiller, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Sağlık durumları iyi"

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Jale Nur Süllü, "Eskişehir aslında en güvenli şehirler arasında Türkiye'den tek şehir olarak sürekli sıralamaya giriyor ve dünyanın en güvenli şehirleri arasında yer alıyor. Ama son zamanlarda artan, güvenliğimizi tehdit eden olaylar son derece üzücü. Bu yaşanan olay da son derece talihsiz bir olay. Çok genç bir kardeşimizin ki muhtemelen psikolojik rahatsızlıkları olduğu düşünülüyor, tabi daha netleşen bir konu yok. Ama öncesindeki ruhsal durumlarını gösteren kanıtlar da bunu gösteriyor. Çok üzücü. Beş hemşehrimizin yaralanması olayı son derece üzücü. Burada iki kişiyi ziyaret ettik. Sağlık durumları iyi. Büyük bir şans eseri, bir hasta şah damarından yaralanmış ki çok kan kaybı olmuş. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde derhal müdahale yapılmış" dedi.

"Önlem alınması gerekiyor"

Son dönemde artan asayiş olaylarına dikkat çeken Süllü, "Bizim insanımızın da güzelliği 'gençtir, cahil' diyorlar. Vatandaşlarımızın ne kadar iyi insanlar olduğu göstergesi bu. Ülkenin içinde bulunduğu ruhsal durumu göstermesi açısından son derece tehlikeli. Tabi çok üzüldük. Bu tür olayların yaşanmamasını diliyoruz. Eskişehir'de son dönemde bıçaklama olayları arttı. Vali beye bu konuda bir görüş vermek istiyoruz. Çünkü çok ciddi bıçaklama olayları artı. Bununla ilgi önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

"Daha vahim olayların önüne geçti"

Geçmiş olsun dilekleriyle konuşmasına başlayan Utku Çakırözer, "Geçmiş olsun diyoruz hemşehrilerimize. Gerçekten hepimizi şaşırtan, şoke eden bir durumla karşı karşıyayız. Bu saldırganın engellenmesini sağlayan polis arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir şans eseri oradan geçiyor olması, engellemiş olması sevindirici. Daha vahim bir duruma ulaşmadan saldırının önlenmiş olması nedeniyle ona teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu genç bu noktaya nasıl ve neden geldi?"

Herkesin saldırgan gencin bu noktaya nasıl ve neden geldiğini düşünmesi gerektiğini belirten Çakırözer, "Bu konuda savcılık şu anda soruşturma yürütülüyor. Hepimizin üzerinde düşünmesi gereken gençlerimiz nasıl bu noktaya geliyor. Bence bu konunun herkes tarafından araştırılması gerekiyor. Bugün burada olan başka yerde de olabilir. Özellikle gençlerin dijital alemde bu tür saldırıları yapma noktasına nasıl geldiklerini, azmettiriliyor mu, birileri buna yönlendiriyor mu bunların çok iyi araştırılması gerekmekte. Eskişehir'in güvenli kent olma özelliğini değiştirmeyecek bu. Münferit bir saldırıdır. Dışarıdan Eskişehir güvensiz mi? Hayır öyle değil. Şükrediyorum can kaybı yaşanmadı. Ama iyi araştırılması lazım. Bu noktaya nasıl geldiğini bu gencimizin, oyunlarla mı, dijitale alemde tanıştığı kişilerle mi? Hepsi izi sürülebilen şeyler. Şehrimize geçmiş olsun diliyorum ben" ifadelerini kullandı.