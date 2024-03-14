Muğla\'da Akbelen Ormanı kamulaştırma kararı iptal edildi

ESMA TURAN
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahası için kamulaştırılması kararını iptal etmesiyle ilgili "Biz Akbelen için 2 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak o mücadele esnasında orada olmayanlar şu anda sanki bir zafer kazanılmış edasıyla 'Biz bu kararı kaldırttık' naraları atıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Aslından seçimden sonra samimiyet testini göreceğiz" dedi. AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplerini yerinde görerek kararı kaldırdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 8247 sayılı acele kamulaştırma kararıyla Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı. Karar, gelen tepkilerin ardından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi.
"MADEN RUHSATI İPTAL EDİLİRSE SAMİMİYETLERİNE İNANIRIM"
Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:
"Akbelen ile ilgili bir karar alınmıştı. Bu kararda acele kamulaştırma öngörülüyordu ancak bu karardan geri dönüldü ve karar yürürlükten kaldırıldı. Aslına bakarsanız bir hukuk devletinde kararlar bir gecede alınıp bir gecede vazgeçilmez. Ancak biz bunlara alışkınız. Biz özellikle Akbelen için 2 yıldır mücadele ediyoruz. Akbelen'deki aktivistler, Karacahisar, İkizköy halkı, Milas halkı, Muğla halkı burada mücadele veriyor. Ancak o mücadele esnasında orada olmayanlar şu an da sanki bir zafer kazanılmış edasıyla 'biz bu kararı kaldırttık' naraları atıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Aslından seçimden sonra samimiyet testini göreceğiz. Seçimden sonra bakalım gerçekten de bu karar bu şekilde devam edecek mi yoksa yeniden bir gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararnamelerle yeniden acele kamulaştırma kararı mı alınacak, bunu seçimden sonra hepimiz göreceğiz. Aslında orada arama ruhsatı da devam ediyor. Yani maden ruhsatı devam ediyor. Asıl oradaki sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi için, ormanların kurtulması için yapılması gereken oradaki maden ruhsatını iptal edilmesidir. Eğer maden ruhsatı iptal edilirse biz o zaman bu kararı samimi bir karar olduğuna kanaat getireceğiz. Ben zararın neresinden dönülürse kardır diye düşünüyorum ve Muğla'mızı için Akbelen için bu mücadelenin kısmen de olsa durdurulması bile bir başarıdır."
"KAMULAŞTIRMA KARARINI CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK"
İptal kararının ardından AKP Muğla İl Başkanlığı'nda partililer ile birlikte açıklama yapan AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın da şöyle konuştu:
"Kamulaştırma kararının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla aradım. Aynı günün akşamı iki kez görüştük. Cumhurbaşkanımıza olayı bütün yönleri ile anlattım. Sayın Cumhurbaşkanımız, olayı olduğu gibi anlattığımız vakit, olayı somut olarak ortaya koyduğunuz vakit, kesinlikle doğru neyse o yönde kararını geliştiren bir insan olduğu için bu olaya da sıcak baktığını gördüm. Ertesi gün de Sayın Cumhurbaşkanımız bizim olayı somut olarak bütün yönleri ile önüne koyduğumuz için Sayın Cumhurbaşkanımız tatmin oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız talebimizi yerinde görerek yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlayarak bir önceki çıkan kararnameyi yürürlükten kaldırdı. Şu an itibarıyla İkizköy'de Çamköy'de ve Karacahisar köyünde 192 parselin kamulaştırılması konusu gündemden kalkmıştır. Biz her zaman Muğlalı hemşerilerimizin, çiftçilerimizin, köylülerimizin yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Yerel › Muğla'da Akbelen Ormanı kamulaştırma kararı iptal edildi - Son Dakika
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