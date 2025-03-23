CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Rize'de de Halk İmamoğlu'na Destek Verdi - Son Dakika
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Yerel

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Rize'de de Halk İmamoğlu'na Destek Verdi

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın memleketi Rize'de de halk yoğun ilgi gösterdi.

23.03.2025 20:47  Güncelleme: 23:28
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Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın memleketi Rize'de de halk yoğun ilgi gösterdi.

CHP Rize İl Başkanlığında kurulan sandıklarda oy kullanmak için adeta birbiriyle yarışan yaşlı, genç, kadın, erkek yüzlerce kişi çocuklarıyla beraber oy kullandı. MHP'den belediye başkan adayı olanların yanı sıra Saadet Partisi, Doğru Parti, Demokrat Parti, Sol Parti üye ve yöneticileriyle ile birçok STK ve meslek odası üyeleri İmamoğlu'na destek vermek için "Dayanışma Sandığı"nda oy kullandı.

CHP üyesi olmayan ancak İmamoğlu'na dayanışma oyu kullanan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

İstanbul'dan Rize'ye oy kullanmak için geldiğini belirten bir kadın, "Atatürkçü olmakla gurur duyuyorum. Bu konu sağ-sol, ilerici-dinci, dindar-ateist meselesi değildir. Bu konu hak, hukuk, adalet içindir. Ben torunlarım ve evladım için burada oy kullanmaya geldim, desteğimi İmamoğlu'na sunmaya geldim. Herkese ülkemizde Cumhuriyetimizde Atatürkümüzde yaşamayı diliyorum" dedi.

85 yaşındaki Nurşen Türüt, "Cumhuriyet'in sahibi Atatürk'ün yolundan yürümeye, başkanımıza destek olmak için; hak, hukuk, adalet için, torunlarımın ve yurdumun, milletimin geleceği için, dayanışmak için... Her şey çok güzel olacak, birimiz yok, hepimiz hep birlikte başaracağız. Başkanımızı cumhurbaşkanı yapacağız. Bu yolun sonu yok, yolun sonu kapalı değil, açıktır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.

"CHP üyesi olmadan oyumuzu kullandık"

Doğru Parti eski İl Başkanı Eyüp Demir, "Bugün demokrasi için, Türkiye'nin geleceği için, adaletin tecellisi için buradayız. CHP üyesi olmadan oyumuzu kullandık. Demokrasiye bir nebze katkımız olsun diye buradayız" ifadesini kullandı.

"Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri diyorlar ki 'artık yeter'"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de tarihi bir gün yaşandığını dile getiren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise Rize'de her siyasi görüşten insanların partisinin Cumhurbaşkanı ön seçimi için oy verdiğini ifade etti. Bunun tarihi bir olay olduğunu söyleyen Deniz, bunun Türkiye'nin geleceği ve toplumsal umut için de büyük bir mesaj ilettiğini aktardı.

Deniz, şöyle konuştu:

"Mağdur edebiyatı yaparak, mağdur edildiklerini söyleyerek iktidara gelen insanlar yaşamış oldukları mağduriyetin bin katını şu an bir başkasına yaşattıkları için toplumumuz tarihsel olarak bir refleks göstererek müthiş bir sahiplenme duygusu içinde. Sadece Ekrem İmamoğlu için değil, adalete, hukuka, eşitliğe daha iyi yaşam koşullarına sahip çıkmak için Rize'de bugün her görüşten insanın katıldığı ve çok büyük bir katılım oldu.

Sadece Rize Merkez değil, ilçeler de dahil olmak üzere oy kullanıyorlar. Oy pusulaları tedarik etmekte gerçekten çok zorlanıyoruz. İnanıyorum ki bugün Rize'den yansıyan görüntüler tüm Türkiye'ye yeni bir umudun da çok büyük bir mesajı olacaktır. Tayyip Erdoğan'ın memleketinden Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri hangi görüşten olursa olsun çok büyük bir mesaj veriyorlar ve diyorlar ki 'Artık yeter."'

"Sandıkları patlatacağız, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız"

CHP Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, sandıklara yoğun bir ilgi olduğunu anlatarak, "Rize koptu geliyor. Ayrıca üye olanların sayısı da yoğunlaştı. Çok sayıda üye başvurusu yapıldı. Başvuruları yetiştiremiyorum. Tabii ki İmamoğlu'nun önce diplomasının alınması, ardından da gözaltına alınıp tutuklanması infial yarattı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının haksız olduğunu düşünüyorum. Hukuksuz bir şekilde tutuklama yapılmıştır. İnşallah sandıkları patlatarak milyonlarca insanın oyunu kullanarak cumhurbaşkanı adayımızı içeride bile olsa aday olarak seçeceğiz ve cumhurbaşkanı yapacağız" diye konuştu.

"Türk milleti devletine bu yolla sahip çıkmıştır"

Eski MHP Rize Belediye Başkan adayı Köksal Hapeloğlu, "Dayanışma Sandığı"nda oğluyla oyunu kullanmaya geldi ve şunları söyledi:

"Görev yapmaya geldik. Şimdi Türkiye'de üniter devletten, ulus devletten, laik devletten yana olan, Cumhuriyet'ten yana olan herkes parti, görüş, geçmiş fark etmez... Burada bugün görüyorum muazzam bir kalabalık var ve burası Rize... Muazzam bir durum. Türk milleti devletine bu yolla sahip çıkmıştır."

Rize Fındıklı'da halk sokaklarda kurulan seçim sandıklarına akın etti. Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar birbiriyle yarıştı. İmamoğlu'na destek vermek ve dayanışma oyu kullanmak için çok sayıda yaşlı insan da dikkati çekti.

"Dayanışma sandıklarında tarihi katılım"

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz Rize'deki gözlemlerini şöyle anlattı:

"Adalet ve demokrasiye inanan on binlerce vatandaşımızın halkın iradesinin gasbedilmesine müsaade etmediğine şahit olduk. Özellikle 'Dayanışma Sandıkları'nda tarihi bir katılım gerçekleşti ve bu durum gelecek adına mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyen bizlere büyük bir umut verdi. Karadeniz'in incisi Rize baskılara boyun eğmediğini, milli iradeye nasıl sahip çıkılması gerektiğini tüm Türkiye'ye gösterdi. Rize Merkez ve ilçelerimizde koordine bir şekilde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde sandıktan adalet, demokrasi ve mücadele çıktı. Bugün alınan hukuksuz kararla cezaevine gönderilen İBB Başkanı ve Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na kurulan kumpaslara Rize göz yummadı. Günlerdir sokaklarda, meydanlarda sürdürdüğümüz direnişimiz ön seçimle taçlandı ve 86 milyon vatandaşımız Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu gösterdi."

Kaynak: ANKA

İmamoğlu, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Rize'de de Halk İmamoğlu'na Destek Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Rize'de de Halk İmamoğlu'na Destek Verdi - Son Dakika
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