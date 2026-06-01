CHP'nin Eskişehir'deki Kurultay Delegeleri Olağanüstü Kurultay İçin İmza Verdi: "Derhal Kurultay Yapmalı"

(ESKİŞEHİR) - Haber: Meltem KARAKAŞ

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve 38. Dönem Kurultay Delegeleri, olağanüstü kurultay talebiyle noterlikte imza verdi. Yalaz, "Tedbir kararı kurultaya engel değil, tam tersine kurultayın ivedilikle yapılmasını zorunlu kılıyor" dedi.

CHP'nin 38. Dönem Eskişehir Kurultay Delegeleri, Talat Yalaz, Yılmaz Büyükerşen, Kazım Kurt, Ahmet Ataç, Sinan Özkar, Atilay Dalgıç, Rahmi Çınar, Selma Sara, İsmet Taner, Figen Kahya, İrem Evgi ve Aysu Bahar Gürlek noterde bir araya gelerek olağanüstü kurultay için imza verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de delege olmamasına rağmen partililere destek vermek için noterlik binası önüne geldi.

"SIKINTILI DURUMUN GİDERİLMESİ İÇİN İMZA VERİYORUZ"

Yaşanan süreç ile ilgili konuşan bir önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 38. Dönem Kurultay Delegesi Yılmaz Büyükerşen, " Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi olarak yıllardan beri akıp duran büyük bir dere, büyük bir su gibidir, akan su yolunu bulur. Hiç üzülmeyin" dedi.

Partinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumun giderilmesi için imza verdiklerini söyleyen CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talebiyle, talimatıyla ve bizlerin bugün bu aşamada uygun gördüğü üzere 38. Dönem Kurultay Delegeleri olarak olağanüstü kurultay yapılması suretiyle bu hukuk garabetinin, bu tam da iktidarın işine yarayan sıkıntılı durumun giderilmesi adına gerekli iradeyi Eskişehir 7. Noterliğinde kurultay talebimizi noter huzurunda imza vermek suretiyle dile getiriyoruz, imza altına alıyoruz" dedi.

"BİR AN ÖNCE KURULTAY YAPILMALI"

Yalaz, bir an önce kurultayın yapılması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevleri icra edenler Cumhuriyet Halk Partililerden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerinden tevdi alırlar. Cumhuriyet Halk Partisi, diğer başka partilere benzemez bir şekilde görevlerini kurultaylarından alan ve öyle diğer partiler gibi göstermelik kurultay da yapmayan, gerçekten kurultay delegelerinin hür iradesiyle oy kullanabilmeleri şeklinde irade ortaya koydukları örgütüne ses veren Türkiye'nin, dünyanın en eski partilerinden birisidir. Bugüne kadarki bütün genel başkanlar, bugüne kadarki bütün il başkanları bu görevleri Cumhuriyet Halk Partili delegelerin oy vermesi suretiyle tevdi almışlardır. Bugün de olması gereken budur. Kurultay irademizi, olağanüstü kurultay irademizi net olarak ortaya koyuyoruz."

"TEDBİR KARARI KURULTAYA ENGEL DEĞİLDİR"

"Söylenildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultay yapmasına mahkeme nezdinde verilmiş olan tedbir kararı engel değildir" diyen Yalaz, "Bunu aynı zamanda bir avukat, bir hukukçu olarak ve sadece kendi görüşüm olarak değil, aynı zamanda konusunda uzman, duayen hukukçuların bu husustaki net görüşlerine atıfta bulunarak açıkça ifade ediyorum. Tam tersine bugün tedbir kararının var olması aslında kurultaya engel değil, kurultay yapılmasını zorunlu kılan, ivedilikle kurultay yapılmasını zorunlu ve zaruri kılan önemli bir etkendir" şeklinde konuştu."

"CHP, ÖZGÜR ÖZEL İLE İKTİDARA KOŞUYOR"

CHP'nin Özgür Özel ile iktidara yürümediğini, koştuğunu ifade eden Yalaz, "Buradan 38. Dönem Kurultay Delegeleri olarak Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyoruz. Buradan aynı zamanda parti görevlerini ifa eden yetkililer olarak değil, bu ülkede yaşayan yurt severler olarak da kendisine seslenmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel ile iktidara yürümemektedir, iktidara koşmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel ile Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. 31 Mart seçimlerinde yaklaşık 50 yıl sonra partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Ondan sonra yapılan bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi olma özelliğini korumuştur, oy oranını arttırmıştır. Biz, iktidar olmak istiyoruz. Özgür Özel bizi iktidara götürmektedir, biz onunla iktidara yürümeye devam etmek istiyoruz. Ama bugün bu irade bu yönde değilse o zaman herkes kendini Cumhuriyet Halk Partililerin takdirine ve tercihine sunmakla görevlidir, sunmakla mükelleftir" dedi.

"HERKES GEREKLİ İRADEYİ ORTAYA KOYMALI"

Yalaz, tüm CHP'lileri gerekli iradeyi ortaya koymaya davet ederek, şunları söyledi:

"Bugün şunu da açıkça ifade etmek istiyoruz. Burada mevzu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kim tarafından yönetileceği değildir. Burada bir kez daha açıkça seslenmek ve çağrıda bulunmak istiyoruz. Çocukların yüzlerindeki gülüşü, gençlerin gözlerindeki umudu, milyonların iktidar olma umudunu, milyonların kurtuluş reçetesini kimse elimizden almaya kalkmasın. Biz olağanüstü kurultay için 38. Dönem'in tüm seçilmiş kurultay delegeleri olarak Eskişehir'de örgütümüzden aldığımız, örgütümüzün bize tevdi ettiği görev ve sorumluluk bilinciyle olağanüstü kurultay talebinde kesin ve güçlü bir iradeyle noterden imza vermek suretiyle bugün bunu ilan ediyoruz ve yetkililere çağrımız; bu ses, Eskişehir'deki örgütümüzün sesidir. Bu ses, Eskişehir'deki seçmenlerimizin sesidir. Burada haykırdığımız ses, milyonların kurtuluş umuduna Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 seçilmiş delegesinin kulak verdiğinin ispatıdır. Herkesi tarihin doğru tarafında durmaya, milyonların umuduna umut olmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolundaki yürüyüşüne devam etmesi için gereken iradeyi ortaya koymaya bir kez daha davet ediyorum."