CHP Samsun'dan Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Protesto

Yerel

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Esenyurt Belediye Başkan Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması protesto edildi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermektedir" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı, Samsun'un İlkadım ilçesinde Bulvar AVM Meydanı'nda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasını protesto etti. Eyleme, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, KESK üyeleri, CHP il ve ilçe örgütleri katıldı.

"Demokrasiyi korumaya kararlıyız"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ şunları söyledi:

"Esenyurtluların oylarıyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletimizden almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesini gasp edilmekte halkımızın seçime ve seçime ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi kurulan bu kumpasın ne istediğinizle vermedik denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar, Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız."

"Kayyum garabetini sonuna kadar reddediyoruz"

KESK Eş Genel Başkan Yardımcısı Erdal Karakuş ise şunları söyledi:

" Esenyurt Belediyesi'nde ve onun şahsında Prof. Dr. Sayın Ahmet Özer'e yapılan bu tutuklama ve ardından atanan kayyum uygulaması, geride bırakmayı umut ettiğimiz bu kayyum rejiminin tekrar ülkemizin halklarına dayatıldığının en acı örneklerinden birisi. Ben Esenyurt Belediyesi'nin Sayın Ahmet Özer'in seçimi kazanır kazanmaz ne yaptığını anlatayım. Orada yetki alan, iş kolumuz Tüm Bel-Sen ile Toplu Sözleşme masasına oturdu ve son 22 yılın en önemli, en başarılı toplu sözleşmelerinden birini imzaladı. Bununla beraber, aynı şekilde işçi sendikasıyla da başarılı bir toplu sözleşme imzaladı ve orada gerçekten tüm emekçiler, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücrete kavuşmuş oldu ve çalışma barışı sağlanmış oldu. Her şey böyleyken, üstelik Esenyurt gibi Türkiye'nin en önemli içerilerinden birinde, her iki vatandaşımızdan birinin iradesini sandıkta alarak kazanmış bir belediyemize, belediye başkanımıza yönelik bu uygulamayı yani kayyum garabetini sonuna kadar reddediyoruz."