CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Farklı İnanç Gruplarıyla İftar Programında Buluştu

CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, farklı inanç grupları ile din temsilcileri ile bir iftar programında bir araya geldi. Şahan, "Nefsimizi terbiye etmeye çalıştığımız bu ayların birliğimiz, beraberliğimiz ve geleceğimiz için çok büyük önemi var. Bu ülkenin ötekileştirmeye değil; birlik, beraberlik, kardeşliğe ihtiyacı var" dedi.
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, farklı inanç grupları ile din temsilcilerini iftar sofrasında buluşturdu. Derviş Eroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Önderi Verabadveli Kirkor Ağabaloğlu, Ermeni Patrikhane Yetkilisi Peder Goryun Fenerciyan, Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan, Rum Patrikhanesi Yetkilisi Peder Paisios Kokinaki, Latin Katolik Patrikhanesi Pederi Juliam Pişta, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu Başkanı Zeynel Şahan, ilçedeki bazı camilerin imamları katıldı.
"ŞİŞLİ'NİN FOTOĞRAFI BU"
Eski bakanlardan Mustafa Kul, Şişli Belediye Meclis üyesi adayları ve bazı mahalle muhtarları ile yurttaşların da katıldığı iftar programında konuşan Şahan; birlik, beraberlik ve kardeşliğe vurgu yaparak "Bugün Şişli'ye yakışan çok özel bir gün. Şişli'nin fotoğrafı budur aslında" dedi. Bu özel günlerin bütün dinlerin ortak amacını gösterdiğini aktaran Şahan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün dinlerin ortak amacı barış, adalet, demokrasi. Hepimiz yüz yıllardır aynı sofralarda, aynı yemeklere kaşık çalıyoruz. Aynı sokaklarda, caddelerde, şehirlerde aynı yemekleri yiyor, acımızı, sevincimizi, kederimizi paylaşıyoruz. Yaşadığımız hayatın dini, dili, ırkı yok. Nefsimizi terbiye etmeye çalıştığımız bu ayların birliğimiz, beraberliğimiz ve geleceğimiz için çok büyük önemi var. Bu ülkenin ötekileştirmeye değil; birlik, beraberlik, kardeşliğe ihtiyacı var. Her şeye inat kardeşliğimizi sofralarımızın bereketi, barışı çok önemli. Her şeye inat kol kola, yan yana durmalıyız. Şişli bunun için önemli bir yer. Önümüzdeki dönem Şişli'de bu anlayışta, bu yaklaşımda 270 bin Şişliliye yaklaşacağız. Bu ülkenin ötekileştirmeye değil, tam da bu sofralardaki gibi birlik, beraberlik, kardeşliğe ihtiyacı var. Hepinize çok teşekkür ederim."
"BİRLİK OLMAK ÖNEMLİDİR"
Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Önderi Verabadveli Kirkor Ağabaloğlu da orucun iki anlamı olduğuna değinerek "Bir; soframızı, varımızı olmayanlarla paylaşmak. Oruç sofrasının öğrettiği ikinci şey ise ruhsal anlamıdır. Ruhsal anlamı ikinci plana atarsak akşama kadar aç kalmanın bir anlamı yoktur. Düşkün olanlara elimizi uzatıp onları sevindirmeliyiz. Darda olanları esenliğe eriştirmeliyiz. Acıkmış olanları doyurmalıyız. Bir olmak, birlik olmak önemlidir. Birliğin olduğu yerde birlik olur. Rab soframızı daim etsin" diye konuştu. Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı ise "Bu mübarek Ramazan ayının manevi yolculuğu, Hristiyan dostları da kucaklayan büyük öneminin bilinci içerisinde huzur, sevinç, manevi armağan getirmesi için şahsım ve Süryani Katolik toplumuz adına en güzel dileklerimizi sunuyoruz" dedi. Ermeni Patrikhane Yetkilisi Peder Goryun Fenerciyan da sofraların bereketli olmasını temenni ederek "Ülkemizin, dünyamızın huzur ve refah içerisinde olması için tutulan oruçların Rab tarafından kabulünü diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Farklı İnanç Gruplarıyla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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