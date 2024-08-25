CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çay Üreticileriyle Buluştu - Son Dakika
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çay Üreticileriyle Buluştu

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Of ilçesinde çay üreticileriyle bir araya gelerek çay üreticilerinin sorunlarını dile getirdi.

25.08.2024 15:49
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, çay üreticileriyle bir araya geldi. Suiçmez, "Çay üreticisi özel sektörün vicdanına terk edilemez. Dolayısıyla iktidarı bir kez daha uyarıyoruz gerekeni yapın çay üreticisinin sesini duyun" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Of ilçesinde çay üreticileriyle bir araya geldi.

"Üreticinin kar etme şansı hiç yoktur"

Çay üreticisi Birol Akyüzlü, çayı özel sektöre verirseler üreticinin kar edemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz şu anda çayın tonunu 7 bin lira civarında toplattırıyoruz. Nakliyesiydi, yemeğiydi, içmesiydi diğer ihtiyaçlarıyla birlikte 8- 9 bin lirayı buluyor. Eğer devlete verebiliyorsan belli bir miktar kalabiliyor sana ama özeller devreye girdiği zaman geçen ay ikinci sürümden 12 liraya 11 liraya çay satıldı. Aynı duruma düşürülürse bundan kesinlikle ve kesinlikle üreticinin kar etme şansı hiç yoktur."

"Çay üreticilerimiz hala işkence çekmekte"

CHP Trabzon Of İlçe Başkanı Fahri Kaptanoğlu ise, iktidara ve ÇAYKUR'a seslenerek şunları söyledi:

"Of'un Kaban mahallesindeyiz. Çay üreticilerimizin tarladaki sorunlarını, çektikleri işkenceyi gördük o bahçelerde. Şu anda üçüncü kırım çay hasadı başlamış durumda. Vatandaşa siyasi iktidarın ve ÇAYKUR'un yaklaşımı bunca eylemlerimize rağmen hiç değişmemiştir. Çay üreticilerimiz hala işkence çekmekte ve işkence çekmeye devam ettirilmekte. Buradan siyasi iktidarı ve ÇAYKUR'u uyarıyoruz; alın terine, el emeğine lütfen saygı gösterin. Şu 30 derece sıcakta çay toplayan vatandaşlarımızın alın terinin haklarından siz ebedi iflah olamayacaksınız."

"Gerekeni yapın çay üreticisinin sesini duyun"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, çay üreticisinin hakkı verilene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gerçekten de bu emeğin sömürülmesinden başka bir şey değil. Çay üreticisi perişan halde, fındık yine o şekilde dolayısıyla Karadeniz üreticileri için artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekten yanayız. Çay üreticisinin hakkı verilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çay üreticisi özel sektörün vicdanına terk edilemez. Dolayısıyla iktidarı bir kez daha uyarıyoruz gerekeni yapın çay üreticisinin sesini duyun."

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çay Üreticileriyle Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çay Üreticileriyle Buluştu - Son Dakika

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