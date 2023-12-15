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Çıldır'da Üniversite Öğrencilerine İnsan Hakları Konferansı - Son Dakika
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Çıldır'da Üniversite Öğrencilerine İnsan Hakları Konferansı

Çıldır İlçe Müftülüğü, Çıldır Meslek Yüksekokulu'nda düzenlediği konferansta, öğrencilere İslam'da insan hakları konusunu anlattı. Programa Diyanet Gençlik Koordinatörü ve İlçe Müftüsü de katıldı.

Çıldır\'da Üniversite Öğrencilerine İnsan Hakları Konferansı
15.12.2023 - 12:00,
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Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından Çıldır'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Çıldır Müftülüğü, Çıldır Meslek Yüksekokulu'nda "10 Aralık Dünya İnsan Hakları" münasebetiyle "İslam'da İnsan Hakları" konulu konferans programı düzenledi.

Diyanet Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur ile M. Akif Kaplan'ın sunumuyla gerçekleşen programda İlçe Müftüsü Abdullah Doğan da hazır bulundu.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları kapsamında gerçekleştirilen konferansa Çıldır Meslek Yüksek Okulu personeli ve Çıldır Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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