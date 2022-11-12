Deprem tatbikatından ilginç kareler! Ne yaptıklarını kimse anlayamadı - Son Dakika
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Deprem tatbikatından ilginç kareler! Ne yaptıklarını kimse anlayamadı

12.11.2022 22:50

81 ilde düzenlenen deprem tatbikatı sırasında Çankırı'da ilginç görüntüler meydana geldi. "Çök kapan tutun" tatbikatında bir kişi kafasına üstüne kaldırdığı sandalyenin altında korunmaya çalışırken gelen uyarılar sonrası durumu fark eden gencin masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı Çankırı'da da gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen tatbikatta yemek yiyen vatandaşlar senaryo gereği depremde hayat kurtarıcı bir yöntem olan "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı. Vatandaşlar daha sonra AVM'den tahliye edildi. Tatbikatın ardından ekipler, stantlarda vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, tatbikat sırasında depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Tatbikat sırasında bir gencin yaptığı ilginç hareket kameraya yansıdı. Talimatları yanlış anlayan genç, oturduğu sandalyeyi havaya kaldırdı. Başının üzerindeki sandalye ile depremden korunmaya çalışan genç, yanındakilerin uyarısı ile durumu fark etti. Daha sonra sandalyeyi bırakan genç, masanın altına saklanmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

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"YIL BOYUNCA TATBİKATLAR DEVAM EDECEK"

Yapılan tatbikatla ilgili bilgi veren Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Bu tatbikatın bugün yapılması ve saat 18.57'de yapılmasının sebebi, Düzce Depremi'nin yıl dönümünün bugün olması. Düzce Depremi ve diğer depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın diyorum. Bu yıl deprem tatbikat yılı, Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızın yoğun bir gayreti var. Geçtiğimiz hafta Kur'an kurslarımız ve yurtlarımızda tatbikat yaptık. Bugün de AVM'deyiz. İnsanlarımızın yoğun olduğu bir noktadayız. Burada tatbikatımızı gerçekleştirdik, yıl boyunca da devam edecek. Bizim afetlere hem bireysel hem de kurumsal olarak hazır olmalıyız. Kurumsal olarak bizim çalışmalarımız devam ediyor, bireysel olarak da vatandaşlarımızın bize destek olması lazım" dedi.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Çankırı, Düzce, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem tatbikatından ilginç kareler! Ne yaptıklarını kimse anlayamadı - Son Dakika

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