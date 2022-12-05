İstanbul'da çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı

05.12.2022 11:29

İstanbul Karaköy'de çöpten yemek yeme numarası yaparak çevredekilerden para isteyen yabancı uyruklu dilenciler, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Karaköy'de yanlarında getirdikleri yiyecekleri çöpten çıkararak yiyormuş gibi numara yapan dilenciler tespit edildi. Tespit edilen yabancı uyruklu 1 kadın ve 1 çocuk, Beyoğlu Kasımpaşa Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Zabıta ekiplerini ve basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemeye çalışan dilenci kadın, çevredekilerden para istemediğini öne sürdü. Yabancı uyruklu kadının yanındaki çocuk ise yerde bulunan ekmeklerin kendilerine ait olduğunu söyledi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Öte yandan, yakalanan dilenciler, haklarında cezai işlem uygulanmak üzere Kasımpaşa'da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

İşte yakalandıkları ana ilişkin kareler;

Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı
Kaynak: İHA
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Kasımpaşa, Beyoğlu, Karaköy, Zabıta, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı - Son Dakika
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