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Zabıta ekiplerini ve basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemeye çalışan dilenci kadın, çevredekilerden para istemediğini öne sürdü. Yabancı uyruklu kadının yanındaki çocuk ise yerde bulunan ekmeklerin kendilerine ait olduğunu söyledi.

Beyoğlu Karaköy 'de yanlarında getirdikleri yiyecekleri çöpten çıkararak yiyormuş gibi numara yapan dilenciler tespit edildi. Tespit edilen yabancı uyruklu 1 kadın ve 1 çocuk, Beyoğlu Kasımpaşa Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Beyoğlu, Karaköy, Zabıta, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İstanbul'da çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı - Son Dakika

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