Çorum Belediye Başkanı Aşgın, son 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika
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Çorum Belediye Başkanı Aşgın, son 1 yılını değerlendirdi

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, son 1 yılını değerlendirdi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" buluşmalarının ilki Bedesten'de gerçekleştirildi.

20.04.2025 19:46  Güncelleme: 19:48
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" buluşmalarının ilki Bedesten'de gerçekleştirildi. Başkan Aşgın düzenlenen programda son 1 yılın değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın aynı anda tüm Türkiye'de başlattığı 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' mahalle toplantıları çerçevesinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlarla bir araya gelerek son bir yılda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 2019 yılı seçim vaatleri arasında yer alan evatandaşların hizmetine açılan Bedestenle ilgili bilgiler aktaran Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şu an içerisinde bulunduğumuz Bedesten'in adet gece rüyamızda gündüz hayalimizde projesini çizdik. Hamd olsun burayı tamamlamak ve Çorum'a kalcı bir eser bırakmak nasip oldu" dedi.

"Yapamaz" denilen projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Birileri 'yapamaz' dedi. Biz yaptık. Birileri projelerimize taş koymaya çalıştı ama biz tek tek projelerimizi tamamladık" diye konuştu.

Çorum'un en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm konusunda 3 mahallede ciddi adımlar attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan Kentsel Dönüşüm konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Mimar Sinan Mahallesi, Kale Mahallesi ve Hasan Paşa Sokaklar'da yapacağımız Kentsel Dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hasan Paşa 2., 3. ve 4.sokaklarda bulunan binaların yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. 1970-1980'lerde yapılan ve kullanım ömrünü tamamlayan binalarımızı hemşehrilerimizle görüşerek yenileyeceğiz. Kale Mahallemizde de yeniden kentsel dönüşümü başlattık. Daha önceden uzlaşı sağlanamaması nedeniyle askıya alınmıştı. Yeni dönemde Çevre ve Şehircilik bakanımız sayın Murat Kurum'a yaptığımız ziyarette projenin öneminden bahsettik ve yeniden hayata geçirerek çalışmalara başladık. 1 ay önce Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ilimize ziyarette bulunarak incelemeler yaptı. Yol haritası belirledik. Bakanlık nezdinde projenin revize edilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Belediyemizde kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Ofisi ile hemşehrilerimizle görüşüyor projemiz hakkında bilgiler veriyoruz. Belirlediğimiz Kentsel Dönüşüm alanları dışında da mülk sahipleri binalarını Kentsel Dönüşüm isterlerse 2500 Metrekare alanların üzerinde olan yerlere %20 emsal kararla kat artışı veriyoruz. Bu desteğimizle 2 binamız Kentsel Dönüşüme başladı. Bu projenin örnek olması adına çok önemliydi" şeklinde konuştu..

Ulucami yanındaki Tarihi Şehir Meydanı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aşgın, yapılacak projeyle bölgenin yeni bir çehreye kavuşturulacağını söyledi. 2024 yerel seçimleri projeleri arasında yer alan Bilim Merkezi projesinin faaliyetlerine başladığını, kısa süre içerisinde de resmi açılışını yapacaklarını belirten Belediye Başkan Aşgın, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve çok önemsediğimiz Bilim ve Teknoloji Merkezi'mizi Turgut Özal İş Merkezi 4. Katta oluşturarak öğrencilerimize kapılarımızı açtık.Bilim ve Teknoloji Merkezi'miz sayesinde gelecekte yeni Selçuk Bayraktar'ların, Alper Gezeravcılar'ın çıkacağına inanıyorum. Merkezimizde; Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi'ne ait ilk kreş ve gündüz bakımevi projesinin 22 Nisan'da ihaleye çıkacağı müjdesini veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "2024 yerel seçimleri öncesinde 41 projemiz arasında yer alan Kreş ve Gündüz bakım evleri içinde çalışmalarımıza başladık. İlk Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni Ulukavak Mahallemiz'de açacağız. 22 Nisan tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek. İhale sürecinin ardından hemen yapımına başlayarak hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Başkan Aşgın Bedesten'in en üst katını ailelere ayırdıklarını belirterek, Aile Bağları Akademisi, İlham Fabrikası, Fizyoterapi Alanı, Gebelik Eğitim Alanı, Soft Play oyun alanı, Play Station oyun alanı, Sanal Gerçeklik Atölyesi, Aile 360 Atölyesi, Oyunbazlar Eğitim alanlarının olacağı Aile Yaşam Merkezi ile ilgili projenin de ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Çorum'u estetik açıdan güzelleştirmenin hayalini kurduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bizim şehrimiz adına adeta büyük bir şairin şiiri gibi, büyük bir ressamın resmi gibi, önemli bir fotoğrafçının fotoğraf eseri gibi estetik güzel bir şehir olsun hayalimiz var. Bu hayal için estetik kurulumuzu oluşturmuştuk. Çorumlu olmamazı rağmen ilimizde leblebi ile ilgili hiçbir şey yoktu. Önce Kadeş Barış Meydanı'na leblebi figürümüzü koyduk. Sonra İlim Yayma Cemiyeti kavşağına leblebi figürümüzü koyduk. Buharaevler kavşağımıza Peygamber Efendimizin muhabbetini simgeleyen lale figürümüzü koyduk. Yetmez dedik. Çorum bir payitahttır, Çorum bir başkenttir, Hititlerin merkezidir, şehrimizin girişine Güneş Kursu'nu da yerleştirdik. Bu vizyonumuz devam edecek. En kısa süre içerisinde Abide Kavşağı'na muazzam bir eser ortaya koyacağız. 16 Türk boyunun bayrakları orada dalgalanacak. Hilalimiz olacak, yıldızımız olacak. Milli birliğimizi simgeleyen simgeler olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Sokak hayvanları problemini ortadan kaldıran ilk belediye olacağız"

Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları konusunda ilk adım atan belediyenin Çorum Belediyesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "2022 yılında Valiliğimizin öncülüğünde, İl Özel İdaremiz ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte kurduğumuz ve o tarihten bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdüren Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği olarak Doğal Yaşam Alanı ve Hayvan Barınağı'mızı da hizmete açıyoruz. 52 dönümlük doğal yaşam alanı belirlendi ve şuan inşaat çalışmaları yapılıyor. Yakın zamanda tamamlanması planlanan bu alan her biri 2'şer dönüm olan 14 padoktan oluşuyor ve 3500 kadar sokak hayvan kapasitesine sahip . İnşallah kısa sürede şehrimizdeki tüm sokak hayvanlarını toplayıp bu alana taşıyarak bu sorunu ilk çözen belediyelerden biri olacağı" diye konuştu.

Son 1 yıllık değerlendirmenin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın vatandaşlardan gelen soruları cevapladı. Düzenlenen programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Vekili Osman Fatih Gümüş, Kadın Kollar Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Karakeçili Mahalle Muhtarı Gamze Güzel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediye Başkanı Aşgın, son 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika

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