Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da hastanede sekreter olarak çalışan 30 yaşındaki Esat Er, çocukluk hayalinin peşinden giderek 3 yıl önce memurluktan istifa etti. "Yapamazsın, beceremezsin" diyenlere aldırmadan ailesinin yaşadığı köye dönen Er, kömürlükten başladığı hayvancılık serüvenini kendi çiftliğine taşıdı. Bugün 18 büyükbaş hayvanıyla üretim yapan genç girişimci, "Heidi'nin dağlara kaçtığı gibi biz de buraya kaçtık ve çok memnunuz" dedi.

Çorum'da hayalini gerçekleştirmek için memurluktan istifa eden genç girişimci, köyde kurduğu çiftlikte hayvancılık yapıyor. "Yapamazsın" diyenlere aldırış etmeyen genç girişimci, 3 yıldır hayvancılığı büyük aşkla yaptığını dile getirdi.

Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor

Çorum'da yaşayan 30 yaşındaki Esat Er, 3 yıl önce memur olarak görev yaptığı hastanedeki sekreterlik görevinden istifa etti. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen Er, ailesinin yaşadığı Çorum'daki Köprüalan köyünde kendi çiftliğini kurdu. Yaklaşık 3 yıl önce ahıra çevirdiği kömürlükte üretime başlayan Er, şimdi kurduğu çiftlikteki 18 büyükbaş hayvana ulaştı. Anne ve babasıyla birlikte her gün hayvanlarının bakımını yapan Er, işini büyük bir aşkla yapıyor. Bu kararı aldığında çevresindeki herkesin kendisine bu işi yapamayacağını söylediğini belirten Er, eleştirilere aldırış etmeden çalıştığını ve çiftliğini geliştirmek için çabaladığını dile getirdi.

"BU BENİM KESİNLİKLE ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Hayvancılığı çok sevdiğini belirten Esat Er, "İnsanlarla uğraşması bana artık zor gelmeye başlamıştı. İçimde bir yerlere kaçma, bir şeyler yapma ve üretme isteği vardı. Kendi işimi bıraktım. Pandemi de bu sürece vesile oldu. İyi ki bu işe atılmışım. Genç bir girişimci olarak ülkeme hizmet etmekten gurur duyuyorum. Hayvanları gördüğüm zaman sürekli onlarla uğraşma isteğim vardı ama okul ve şartlar nedeniyle imkan olmamıştı. Bu benim kesinlikle çocukluk hayalimdi. Her yerde de 'hayalim gerçek oldu' diye gururla söylerim. İnsanlar başlarda tepki gösterse de ben şu an hayalimi yaşıyorum ve bunun mutluluğu bana yetiyor" dedi.

Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor

"BEN HAYVAN BAKMAYA KÖMÜRLÜKTE BAŞLADIM"

Sektöre girerken hem maddi hem de manevi zorluklar yaşadığını vurgulayan Er, "İlk önce bir yerinizin olması lazım. Bu yeri yapmak için de maddi imkan gerekiyor. Manevi açıdan da işe çok eksik başladık. 'Yapamazsın, beceremezsin, bilmediğin sektöre giriyorsun, herkes batıyor' dediler. Nasıl bir işe atıldığımızı tam bilmeyerek girdik ama içimizdeki hayvan sevgisiyle her şeyin üstesinden geldik. Ben hayvan bakmaya odunlukta, kömürlükte başladım. Hamdolsun şu an kendimize ait bir çiftliğimiz oldu. Bu süreçte anne ve babamın etkisi çok yüksek. Ben olmadığım zaman yardıma geliyorlar, maddi açıdan destek oluyorlar" diye konuştu.

"DAĞLARA KAÇTIĞI GİBİ BİZ DE BURAYA KAÇTIK"

Üretimin önemine dikkat çeken ve gençlere çağrıda bulunan Er, "Başlangıçta 25 hayvanım vardı. Tesisimize yatırım yapmak için hayvanların bir kısmını sattım ve şu an 18 hayvanım kaldı. Allah sağlık verdiği sürece biz burada mutluyuz. Heidi'nin dağlara kaçtığı gibi biz de buraya kaçtık ve çok memnunuz. İleride bütün insanların bir kaçış noktası olarak kendi köylerine döneceğini düşünüyorum. Memleketimiz ve toplumumuz için üretmemiz lazım. Üretmediğimiz zaman biteriz. Bu yüzden gençlerin de bu işi yapmasını, üretime katılmasını ciddi manada çok istiyorum" şeklinde ifade etti.

Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor
Kaynak: İHA

Çocukluk, Çocukluk, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi “Spor oldu“ Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! "Spor oldu"
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada

11:31
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:12
Griezmann’ın zor anları Görüntüsü her şeyi anlatıyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:29
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler
Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
10:17
Zehra Güneş annesine sarıldı O bakışa yorum yağdı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:36:31. #7.13#
SON DAKİKA: Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement