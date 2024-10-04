Çorum'da Öğretmenlerin Çay Keyfi Kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da Öğretmenlerin Çay Keyfi Kaldırıldı

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Milli Eğitim Müdürlüğü, tasarruf tedbirleri kapsamında öğretmen odalarındaki su ısıtıcılarını kaldırdı.

04.10.2024 15:23
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Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında okullara gönderilen yazıyla öğretmenler odasında bulunan su ısıtıcılarının kaldırılması istendi. Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, "Evet ekonominin düzeltilmesi noktasında tasarrufla ilgili tedbirleri sen okullara gönderebilirsin ama bu öğretmenin memurun, yardımcı personelin içeceği bir bardak çayla mı düzelecek? Hiç kimsenin eğitim çalışanlarına faturayı kesme hakkı söz konusu değildir" dedi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında okullara gönderilen yazıda, "Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan Tasarruf Tedbirleri hakkında Genelge hükümleri içeriğine istinaden, okul ve kurum müdürlüklerinde görev yapan öğretmen ve personelin soğuk ve sıcak içecekleri ısıtıcı vb. gibi teçhizatı kullanarak yapmalarının doğru olmadığı düşünülmektedir" denildi.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, söz konusu yazıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, dün itibariyle kurumlarımıza bir yazı göndermiştir. Yazının ana mevzusu tasarruf tedbirleri. Tasarruf tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi de öğretmen odalarında dinlenme salonlarında bulunan su ısıtıcılarının kaldırılması ve ihtiyaçların da okul kantinlerinden ve çay ocaklarından giderilmesi noktasında tavsiye niteliğinde bulunmuşta aslında bir çözümsüzlüğü öne sürmüştür. Bizler Türk Eğitim-Sen olarak, tasarruf tedbirlerinin olması gerektiğine inanıyoruz. Ekonominin bozuk olduğu dönemlerde, sıkıntılı olduğu süreçlerde kamu çalışanları da, eğitim çalışanları da üzerine düşeni zaten yapabilecek liyakate sahiptir. Sayın Müdürlüğümüz bu noktadaki çözümsüzlük önerisiyle eğitim öğretim sistemimizle itibar noktasında da sıkıntıya girmesine sebep olmaktadır. Evet ekonominin düzeltilmesi noktasında tasarrufla ilgili tedbirleri sen okullara gönderebilirsin ama bu öğretmenin memurun, yardımcı personelin içeceği bir bardak çayla mı düzelecek?

"Tasarruf tedbirleri faturası eğitim çalışanlarına kesilemez"

Hiç kimsenin eğitim çalışanlarına faturayı kesme hakkı söz konusu değildir. Bu yazı tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de, acziyetine sebep olacak ifadeler içermektedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz teneffüs saatlerinde, dinlenme saatlerinde kamu çalışanlarına öğretmenlerimize, memura ihtiyacını giderebilecek bir bardak çayın nasıl temin edeceği noktasında o imkanı sağlayabilecek güce sahiptir ve şunu da özellikle belirtmek istiyoruz; öğretmene verilen kıymet aslında çocuklarımıza verilen değerdir. Biz bu hassasiyetle bakarsak, eğitim çalışanlarını nasıl mutlu edersek, onların eğitime olan sürece olan katkıları daha fazla olacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden ricamız, ivedilikle bu yazının geri çekilmesi yine tasarruf tedbirleri ile ilgili tedbirlerin nasıl alınması gerektiğiyle ilgili hususlar onların başlangıç noktaları ayrı bir şekilde değerlendirilebilir çünkü biliyoruz ki ilk düğmenin doğru iliklenmesi lazım. Tasarruf tedbirlerine öğretmenin, memurun içeceği çayla başlanmaz."

Çorum\'da Öğretmenlerin Çay Keyfi Kaldırıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Öğretmenlerin Çay Keyfi Kaldırıldı - Son Dakika

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