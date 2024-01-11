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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: Çorum sanayisini daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: Çorum sanayisini daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelerek, Çorum'un sanayisini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, turizm alanında yapılan çalışmalara da değinen Vali Dağlı, Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerini daha fazla turiste tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: Çorum sanayisini daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor
11.01.2024 - 14:48,
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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Çorum sanayisini daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Doç. Dr. Dağlı, idaciler ve gazetecilerin birikte kamu hizmeti yaptığını söyledi. Kentteki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Dağlı, Çorum'un her alanda gelişmesi için özenle çalıştıklarını ifade etti.

Çorum'un coğrafi konum olarak önemli bir bölgede yer aldığını belirten Vali Dağlı, "Yolların kesiştiği noktadayız. Hem Ankara'yı Karadeniz'e bağlayan aynı zamanda eski İpek yolu üzerinde olduğumuz için çok şanslıyız. Tarımsal kaynaklara baktığımızda Kızılırmak bizim için çok önemli. Tarımda iyi durumdayız. Ancak inovasyon ve yeni gelişmelerle daha ileriye gideceğimizi görüyoruz" diye konuştu.

Çorum sahip olduğu sanayi alt yapısıyla çevre illerden iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, "Burada neler yapmalıyız? Birinci olarak Organize Sanayi Bölgelerimizde boş olan parsellerin bir an önce doldurulması, üretime geçmeleri ve hızlanmaları için teşvik edilmesi, yine katma değeri yüksek, ihracata dayanan ürünlerin üretilmesi ve şirketlerimizin sanayi tesislerimizin kurumsallaşması, verimlilik boyutunda çalışmalarını iyileştirmeleri için gayret gösteriyoruz. İskilip OSB'nin kurulumu tamamlandı, Alaca OSB için çalışmalar devam ediyor. Merkez, Osmancık ve Sungurlu OSB'de genişleme çalışmaları var. Sungu OSB'yi daha çok savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir bölgeye dönüştürmeyi planlıyoruz. Merkezde de savunma sanayisine çalışan önemli firmalarımız var. Çorum sanayisini daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Turizm ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Dağlı, "Çok değerlendiremediğimizi düşündüğümüz, hep potansiyel kelimesi üzerinden gittiğimiz alanlarda neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Turizm konusunda kümülatif ve geniş bir çalışma yapmak gerekiyor. Pandemiden önce, pandemiden sonra diye bir kavram doğdu. Pandemiden öncesiyle sonrası da turizm bakımından Çorum'da bazı şeylerin değiştiğini, aleyhimize gelişme olduğunu anlıyoruz. Aleyhimize de gelişmeler olmuş. Burası Hititlerin başkenti. Çok kıymetli bir yer. Hititler öncesi öncesi Hattiler burada hüküm sürmüş. Kadeş Barış antlaşması burada yapılmış. Bu anlamda önemli topraklar üzerindeyiz. Daha fazla turisti burada nasıl ağılarız onunla ilgili de kafaya yorup çalışmalar yapacağız " ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Yerel Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: Çorum sanayisini daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika


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