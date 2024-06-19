Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bodrum'da Aliyev ile bayramlaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'a gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı.

Bayram tatilini Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum'a geldi. Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum'daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi. - MUĞLA