Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize Ziyareti Öncesinde Ak Parti Bayraklarının Polis Kontrolünde Asılmasına CHP'den Tepki

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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın katılacağı AK Parti Rize 8. Olağan Kongresi öncesi Karadeniz sahil yolunda parti bayraklarının polis ve zabıta eşliğinde asılmasına CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz tepki gösterdi. Deniz, "Türk bayrağı assalar gam yemeyiz, eleştirmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın resimlerini assalar belki bir şey demeyiz ama AKP'nin bayraklarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçleri tarafından asılması çok doğru bir şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı AKP Rize 8. Olağan kongresi için Karadeniz sahil yolunda AK Parti bayrakları, polis ve zabıta eşliğinde asıldı. Kolluk güçlerinin parti bayrağı asmasına tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan ne zaman Rize'ye gelse bu tür uygulamalar oluyordu ama ilk defa emniyet güçlerinin gündüz vakti trafik önlemleri alarak hatta taşımalarına da bayrak asmalarına da yardımcı olarak AKP'nin bayraklarını astıklarını gördük. Türk bayrağı assalar gene gam yemeyiz gene eleştirmeyiz. Tayyip Erdoğan'ın, Sayın cumhurbaşkanının resimlerini assalar gene belki bir şey demeyiz ama AKP'nin bayraklarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçleri tarafından asılması çok doğru bir şey değil. Bu aslında Türkiye'deki olayın vahametini bir kez daha hepimizin gözleri önüne seren bir olay. Yani bunu kabul etmemiz, bunu meşru görmemiz mümkün olmayan bir şey. Oradaki çalışan o bayrağı asmak için o bayrağın asılması için mesai harcayan insanların maaşını biz veriyoruz vatandaşlardan toplanmış olduğu vergilerle bu insanları maaşları alıyor ve bu insanlar herhangi bir herhangi partiyle AKP'nin etkinliğine İl Kongresi için yapacağı olan etkinlikle ilgili AKP'nin bayraklarını Rize'nin her tarafına asıyorlar. Rize ne AKP'nin memleketidir ne sadece Tayyip Erdoğan'ın memleketidir. Rize Rize'de yaşayan herkesin memleketidir."