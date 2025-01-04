Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize Ziyareti Öncesinde Ak Parti Bayraklarının Polis Kontrolünde Asılmasına CHP'den Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize Ziyareti Öncesinde Ak Parti Bayraklarının Polis Kontrolünde Asılmasına CHP'den Tepki

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın katılacağı AK Parti Rize 8. Olağan Kongresi öncesi Karadeniz sahil yolunda parti bayraklarının polis ve zabıta eşliğinde asılmasına CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz tepki gösterdi. Deniz, "Türk bayrağı assalar gam yemeyiz, eleştirmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın resimlerini assalar belki bir şey demeyiz ama AKP'nin bayraklarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçleri tarafından asılması çok doğru bir şey değil" dedi.

04.01.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın katılacağı AK Parti Rize 8. Olağan Kongresi öncesi Karadeniz sahil yolunda parti bayraklarının polis ve zabıta eşliğinde asılmasına CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz tepki gösterdi. Deniz, "Türk bayrağı assalar gam yemeyiz, eleştirmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın resimlerini assalar belki bir şey demeyiz ama AKP'nin bayraklarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçleri tarafından asılması çok doğru bir şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı AKP Rize 8. Olağan kongresi için Karadeniz sahil yolunda AK Parti bayrakları, polis ve zabıta eşliğinde asıldı. Kolluk güçlerinin parti bayrağı asmasına tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan ne zaman Rize'ye gelse bu tür uygulamalar oluyordu ama ilk defa emniyet güçlerinin gündüz vakti trafik önlemleri alarak hatta taşımalarına da bayrak asmalarına da yardımcı olarak AKP'nin bayraklarını astıklarını gördük. Türk bayrağı assalar gene gam yemeyiz gene eleştirmeyiz. Tayyip Erdoğan'ın, Sayın cumhurbaşkanının resimlerini assalar gene belki bir şey demeyiz ama AKP'nin bayraklarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçleri tarafından asılması çok doğru bir şey değil. Bu aslında Türkiye'deki olayın vahametini bir kez daha hepimizin gözleri önüne seren bir olay. Yani bunu kabul etmemiz, bunu meşru görmemiz mümkün olmayan bir şey. Oradaki çalışan o bayrağı asmak için o bayrağın asılması için mesai harcayan insanların maaşını biz veriyoruz vatandaşlardan toplanmış olduğu vergilerle bu insanları maaşları alıyor ve bu insanlar herhangi bir herhangi partiyle AKP'nin etkinliğine İl Kongresi için yapacağı olan etkinlikle ilgili AKP'nin bayraklarını Rize'nin her tarafına asıyorlar. Rize ne AKP'nin memleketidir ne sadece Tayyip Erdoğan'ın memleketidir. Rize Rize'de yaşayan herkesin memleketidir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Karadeniz, AK Parti, AK Parti, Türkiye, Zabıta, Yerel, Polis, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize Ziyareti Öncesinde Ak Parti Bayraklarının Polis Kontrolünde Asılmasına CHP'den Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
16:56 Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
20:51 Azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı: Pusu kurup katlettiler, ardından görüntüleri yayınladılar Azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı: Pusu kurup katlettiler, ardından görüntüleri yayınladılar
20:48 Mert Günok’tan maça damga vuran kurtarış Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 18:10:53. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize Ziyareti Öncesinde Ak Parti Bayraklarının Polis Kontrolünde Asılmasına CHP'den Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.