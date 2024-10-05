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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

05.10.2024 00:37
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile birlikte, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Esen Altuğ, Pakistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu, Lübran Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Yalçın Gemici atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Behçet Bakır atandı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliklere, Müfettişler Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybara Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak Öztürk ve Onur Bayrak getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı. Yerine ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk atandı. Ayrıca Seyfullah Arslantürk görevden alınan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Dinç'in yerine atandı. Karar ile birlikte Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ise Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Hüseyin Uysal ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşat Asrak atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliklerine ise Adnan Er ve Mevlüt Çam atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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